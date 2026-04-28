成大開講被拍出「仰天大笑」迷因圖 小英幽默點評「ㄅ級分」笑翻全網

一名幸運搶到前總統蔡英文成大開講的網友，將自己拍到蔡英文仰天大笑的畫面，與經典迷因圖進行對比。（照片由Threads網友「ncuhgyin」授權提供，本報合成）

前總統蔡英文今（28日）受邀到國立成功大學開講，該活動開始前，就因報名剛開放名額便火速秒殺。一名幸運搶到講座名額的成大師生，分享自己拍到蔡英文在講台上「仰頭大笑」的瞬間，並翻出經典網路迷因圖進行對比，畫面不僅笑翻一票網友，還意外釣出本尊點評拍照技術！

社群暱稱「王運氣」的網友，今日下午在Thread分享自己入場聽講的現場照，像是拍到講台上的蔡英文手拿麥克風、帶著親切笑容看著師生的畫面，以及拍到她整個人仰天大笑的模樣。原PO還將一張紅遍全球、非常經典的網路迷因哏圖「粉色球鞋大笑」，與蔡英文仰天大笑的畫面互相對比，認為兩者非常像似，既好笑又可愛。

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趣味畫面曝光，吸引逾37萬名網友朝聖、3.7萬人按讚。不僅如此，該文發布不到20分鐘，就釣出蔡英文現身留言區回覆，她先是點評貼文附上的第一張照片，認為原PO的拍照技術能給到「ㄅ級分」，至於第二張她與搞怪迷因圖放在一起的對比照，她看完不僅沒有生氣，還幽默吐槽「怪怪的」，神反應瞬間逗樂原PO與大批網友。

網友們留言笑說，「榮登我的梗圖庫」、「總統級的爽朗笑容」、「這個鞋魅的笑容很讚」、「為什麼一直偷玩手機」、「好喜歡小英退休後的燦笑」、「太快了吧！這個速度ㄅ級分」、「這麼有創意，難怪小英總統秒回」、「都要懷疑小英總統是在海巡署上班嗎」、「手機成癮要不要去掛號啊，我快笑死」、「老實說，我真的很難想像用小英溫柔平穩堅定的聲線，講出這句話會是什麼感覺」。

也有人看完後感慨，「Al想不到這種哽」、「某種程度上的鞋英哏」、「很開心國家退休元首，生活上有不一樣的開心花絮」、「民主總統真是好人，換了是共產國家一早用警察去拘捕這人」、「小英才是台灣總統該有的度量，不像某個總統候選人一樣，自己當市長時貪污判刑後還在東扯西扯，大罵對方是獨裁」。

另據成功大學畢聯會公告，在428這天邀請蔡英文以「韌性」為主題，來到成大與師生分享面對挑戰的心法。另外，該講座活動第1階段開放成大應屆畢業生報名，第2階段則提供一般教職員及師生報名，合計900席次名額一開放，全數秒殺，事後搶到與為未搶到名額的成大師生，陸續在社群發文分享開搶結果，引發網友熱議。

另有不少人分享，蔡英文各種仰天大笑的模樣，早在10多年前就被調皮的網友製作成網路迷因哏圖，且幾乎所有會上網的台灣人都曾看過這張圖。（圖擷取自網路）

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