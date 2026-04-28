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    首頁 > 政治

    「藍白合」民調國民黨李四川勝出將征戰新北 黃國昌喊全力輔選

    2026/04/28 15:32 記者陳治程／台北報導
    中國國民黨、台灣民眾黨今（28）午召開記者會公布年底九合一選舉新北市長人選民調結果，由前台北市副市長李四川（右二）勝出。（記者劉信德攝）

    中國國民黨、台灣民眾黨今（28）午召開記者會公布年底九合一選舉新北市長人選民調結果，由前台北市副市長李四川（右二）勝出。（記者劉信德攝）

    各政黨持續佈局今年底九合一地方選舉，國民黨、民眾黨本月中宣布啟動新北市長、宜蘭縣長民調作業，前者結果今日出爐，根據電話民調結果，確定由前台北市副市長李四川勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌除恭喜李四川，也感謝兩黨展現格局，踏出台灣民主重要一步，他將全力輔選李選戰，也會繼續將更多議員送進地方，讓台灣更好。

    國民黨、民眾黨上（3）月簽訂政黨合作協議，確定在新北市、嘉義市及宜蘭縣展開「藍白合」展開人選共推作業，在嘉義市確定由民眾黨前立委張啓楷出線參選後，兩黨本月中亦啟動新北市長、宜蘭縣長兩地人選電話民調作業。根據規劃，新北市長民調採手機、市話「三七分」，各佔360、840通，今日公布結果；宜縣長採全市話民調1068通，結果下月出爐。

    為此，民眾黨今（28）下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，正式公布電話民調結果，除李四川、黃國昌出席外，民眾黨秘書長周榆修、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、文傳會主委等人也一同出席。

    結果顯示，李四川在兩間公司電話民調中，分別獲410次、446次，勝過黃對蘇的338及348次，確定代表國民黨投入今年底的新北市長選戰。

    此次民調以些微差距與新北選戰失之交臂的黃國昌表示，恭喜川伯勝出，相信李能延續侯友宜的優良市政，帶領新北市邁向更好。黃進一步指出，在兩黨合作期間，他感受到台灣民主也能透過理性對話、政見闡述來競爭，而不必動用抹黑、謾罵，甚至是仇恨動員；他強調，雙方在此次民調中展現的格局，是台灣民主重要的一步。

    黃國昌強調，民眾黨會繼續將議員參選送進地方議會，至於新北選戰，他指出，即便男主角不是自己也會繼續全力輔選，不為個人權位，期許未來攜手合作，讓新北有更好未來。

    國民黨、民眾黨本月中宣布啟動新北市長、宜蘭縣長民調作業，前者結果今日出爐，根據電話民調結果，確定由前台北市副市長李四川（中）勝出。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨本月中宣布啟動新北市長、宜蘭縣長民調作業，前者結果今日出爐，根據電話民調結果，確定由前台北市副市長李四川（中）勝出。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨本月中宣布啟動新北市長、宜蘭縣長民調作業，前者結果今日出爐，根據電話民調結果，確定由前台北市副市長李四川（左）勝出，下午2人出面說明。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨本月中宣布啟動新北市長、宜蘭縣長民調作業，前者結果今日出爐，根據電話民調結果，確定由前台北市副市長李四川（左）勝出，下午2人出面說明。（記者劉信德攝）

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