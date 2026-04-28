科技越發達、世界越離不開台灣！ 賴總統：台灣晶片展現創新實力

賴清德總統今出席「第七屆總統創新獎頒獎典禮」與5名得獎者合影，前副總統陳建仁、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、行政院副秘書長阮昭雄、國發會主委葉俊顯、經濟部部長龔明鑫、文化部部長李遠、教育部次長劉國偉、國科會副主委陳炳宇等人也與會。（圖由總統府提供）

賴清德總統今出席「第七屆總統創新獎頒獎典禮」，表揚5位得獎者在科技、人文、醫療及農業等領域「以創新點亮台灣」。賴表示，台灣的創新實力從小小的晶片就充分展現，當科技越發達、生活越便利，世界就越離不開台灣；政府將持續當國人的靠山，營造更自由開放的創新環境，在國際各領域綻放耀眼的台灣之光。

賴清德致詞指出，台灣的創新實力從小小的晶片就充分展現，當科技越發達、生活越便利，世界就越離不開台灣。團體組獲獎者「瑞昱半導體」身為全球第七大無晶圓IC設計公司，從AIoT到電動車，不僅帶動產業高階轉型，更鞏固台灣在全球半導體無可取代的領先地位，讓台灣連結國際，也讓科技發展更加迅速。

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賴清德接著說，台灣最美麗的風景就是「人」，期盼所有從世界各地來台灣打拚的朋友，不分國籍和背景，都能在台灣感受到家的溫暖，他要肯定獲獎的「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」創立移工學習平台，陪伴超過10萬名移工朋友學習成長，推動校園與企業的友善環境，搭起台灣社會與移工朋友之間的重要橋梁，讓台灣更加溫暖而美麗。

賴清德也感佩蕭菊貞導演，30年來透過《造山者》、《紅葉傳奇》等作品，詳細記錄台灣半導體發展歷程與社會變遷，留下國家級的文化記憶；賴並向國立成功大學醫學院王榮德教授致敬，稱許他國家職業醫學專科制度的重要推手，對職業醫學、勞工安全、健保決策、公共衛生都有巨大貢獻。

青年組方面，賴清德肯定「悠由數據」總經理吳君孝，懷抱著資料科學家的熱忱和使命感，帶領團隊開發「AI作物土壤監測系統」，運用衛星光譜和演算法，讓台灣的智慧農業更精準、有效率，並推廣到全世界32個國家，是結合農業與科技的成功外交，非常不簡單。

賴清德強調，創新的起點是為了解決問題，創新沒有標準答案，但有共同目標，要讓國家更進步、社會更繁榮、人民更幸福，讓世界因台灣變得更好，政府將持續作國人的靠山，營造更自由開放的創新環境，用多元的創新力，在國際各個領域綻放耀眼的台灣之光。

賴總統表示，台灣的創新實力從小小的晶片就充分展現。（圖由總統府提供）

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