國民黨彰化縣長520後才提名？ 基層焦慮升溫 4人這樣看

前彰化副縣長、現工策會總幹事洪榮章，希望黨中央儘快公布提名人選。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長人選尚未正式拍板，也未列入明（29日）中常會提案，明天正是黨主席鄭麗文答應彰化縣長王惠美延後兩週公布時程的期限，接下來若再配合縣長5月出訪歐洲行程，可能延到5月20日這天的中常會了，不僅基層焦慮升溫，4位表態極力爭取的人也有話說。

記者致電立委謝衣鳯，她表明正在坐高鐵前往台北，旁邊有人不能講話，尚無法回應。前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章及律師魏平政都以提名的決定權在黨中央為前提做出說明，柯呈枋說，他的立場始終一致，立即啟動正式民調，用最公開透明的方式產生最強人選，再拖下去，傷的不是任何一個人，傷的是整個陣營的團結與勝選機會。

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洪榮章指出，選舉剩7個月了，發球權在黨中央目前就是尊重，可以趕快公布是最好的發展。

魏平政表示，繼續努力往前衝，其他交給黨中央，「謀事在人，成事在天」國民黨不能分裂，他尊重黨中央的決定，目前對他而言跑基層、參加活動，欠缺「職位、行政頭銜」的身分，是其致命傷。

現任者有其優勢，由於王惠美是提名的關鍵聲音，也傳出其看好新北市副市長劉和然，希望他返鄉參選。對此，魏平政說，每個人都有其想法，就是尊重，既然選擇了參選就是努力再努力。洪榮章、柯呈枋則指出，傳聞滿天飛，不回應。

律師魏平政表明「謀事在人，成事在天」他繼續努力往前衝。（魏平政提供）

前立委、縣府參議柯呈枋認為縣長提名人選每個星期都在等消息、猜消息、放消息，這不是布局，是空轉、內耗。（柯呈枋提供）

立委謝衣鳯重申參選決心不變，主張協調式民調提人選。（記者張聰秋攝）

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