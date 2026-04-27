新竹縣誰來翻盤？綠營想「逆風」拿下縣長 要看鄭朝方

鄭朝方破除「魔咒」，成為綠營第一個竹北市長，3年來城市治理表現獲肯定，執政滿意度達到高峰。（記者廖雪茹攝）

2026地方選舉，新竹縣長選舉正處於史上關鍵時期！國民黨歷經紛擾，終在3月底經由初選，確定由立委徐欣瑩出戰；然而，因備受期待的竹北市長鄭朝方遲未表達意願，民進黨迄今未提出人選，導致五花八門的揣測不斷。而難以決擇的「卡關」，源於結構性問題！

新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩同時爭取國民黨新竹縣長提名參選，數月來雙方陣營內鬥激烈，甚至鬧到向檢方告發。今年2月中央黨部居中協調，兩選將仍無共識，但決議採黨的初選提名辦法「73制」（7成民調、3成黨員投票），以民進黨鄭朝方為對比進行3天民調，3月28日原本輸在黨員投票的徐欣瑩，在綜合民調後，以近1.3個百分點險勝陳見賢。

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2022年民進黨在新竹縣竹北市科技城打出漂亮成績，鄭朝方破除「魔咒」，成為綠營第一位竹北市長，縣議員當選倍增，更帶著「竹北隊」新人全壘打！在這座大量年輕竹科人移居、人口已逾22萬的全國最大縣轄市，鄭朝方3年來推動市政E化、城市美學、減法建設、翻轉西區6大建設等，執政滿意度達到高峰，市長寶座指日可待。

外傳民進黨主席賴清德多次勸進鄭朝方參選新竹縣長，但鄭遲未明確表態。鄭朝方今天受訪表示，「我並非典型的政治人物」，他帶領團隊用心城市治理，人民自有感受，「無論在任何位置，我都會全力以赴」。

民進黨人選為何「卡關」？無非是新竹縣堪稱「深藍基本盤」，且客家票源穩定，已連續6屆縣長由國民黨執政，加上對手是議員、立委出身的科技博士徐欣瑩，有外界所謂的宗教支持，且因新竹市長高虹安的關係，有機會「藍白合」。對民進黨而言，是典型的「高風險、低勝率、但政治責任高」選區。雖然各方民調堪稱五五波，鄭朝方選或不選，攸關其未來政治生涯的抉擇。

按過去民調和選舉結果來看，綠營不只是找人，更要找「能逆風的人」。然而，綠營地方人才出現「斷層」、停留在議員或鄉鎮層級，僅鄭朝方被視為「全縣型政治明星」，也成為唯一有勝選想像空間的人選。身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，挑戰新竹縣長或爭取連任竹北市長，牽一髮而動全身。

國民黨由徐欣瑩上陣已確定1個月了，民進黨支持者急、黨中央更急！除再勸進鄭朝方，黨內部勢必研議其他替代方案，但無論是派年輕議員、學者型人物或是中央空降來守基本盤、拉政黨票，在客家政治結構穩固的選區，恐難發揮實質效益。

誰來當「最強母雞」帶隊？民眾黨的走向、第三勢力的整合、桃竹竹三城連線、賴政府的整體表現等，都是選戰的變數。在科技族群與傳統客家票兩大極端的新竹縣，民進黨得自竹北市治理外溢到鄉鎮，才可能衝出變天的機會。

鄭朝方（中）今天受訪表示，他帶領竹北團隊用心城市治理，人民自有感受，「無論在任何位置，我都會全力以赴」。 （記者廖雪茹攝）

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