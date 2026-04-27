蘇一峰批賴清德也要求看病歷遭當事醫生打臉 屏東榮總低調回應

2023年9月屏東明揚大火造成慘重傷亡，當時的副總統賴清德前往屏東榮總探視慰問傷者。（資料照）

日前民眾黨創黨主席柯文哲夜闖新光醫院護理站引發爭議，網紅醫師蘇一峰反咬總統賴清德於2023年擔任副總統時，前往屏東榮總看病人病歷的行為更加可議，但遭當時在場的張姓醫生留言狠打臉蘇一峰；屏東榮總今（27）日低調表示，當時的院長、該名在場的醫師目前均已不在屏榮任職；當年看相關資料是經過患者同意的。

蘇一峰Threads文章指出，賴清德要求屏榮的醫護打開電腦斷層給他看，但問題在於還有一大堆官員圍觀，不禁讓人懷疑是否已侵犯隱私、是否有得到病人同意。相比之下，柯文哲至少是家屬找去新光醫院的。

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當時在屏榮服務的張姓醫生隨後留言，指稱賴清德那天是上午9點半過來的，病患在8點半就知道賴要過來了，並且也同意讓賴清德了解病況，後面還拿到慰問紅包。賴清德和衛生福利部官員基本上只是看了骨頭重建的電腦斷層，自己也只是把電腦斷層打開沒做任何說明，賴清德等人看完後說電腦斷層很精密、屏榮的儀器很好。

2023年9月22日傍晚位屏東科技產業園區的明揚國際科技公司發生工廠爆炸，造成10死百餘人輕重傷，當時的副總統賴清德於24日上午到屏東榮民總醫院探視1名受傷員工以及消防分隊小隊長；探視結束後當時的屏東榮總院長吳東霖轉述指出，該名頭部外傷的員工意識清楚，副總統與其講話都聽得懂，「副總統是醫師，剛剛還請我們打開電腦斷層的片子給他看員工受傷的狀況，並祝病患早日康復，同時指示我們要好好照顧病人」。

如今當年的情況被蘇一峰拿來對比柯文哲看病歷一事，屏東榮總僅低調表示，時任院長與該名張姓醫師目前均已不在屏東榮總任職；當年看相關資料是經過患者同意的。

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