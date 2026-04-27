花蓮總預算案卡關！內政部出手今邀縣府、議長張峻協商

花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

花蓮縣今年度總預算於去年10月送議會審查時，因未明確列出馬太鞍重建相關經費而延宕至今，花蓮縣府依「地方制度法」函請內政部核定。內政部今日邀集府會雙方與相關中央部會召開協商會議聽取各界意見，內政部於會中請府會雙方先行評估是否接受由縣議會將總預算案排入大會議程，並同步安排縣長進行專案報告，若後續仍無法達成共識，則再依地方制度法處理。

內政部表示，地方總預算案為地方政務推動的基礎，縣政府及縣議會在行政立法分權制衡的制度架構下，對於相關爭議仍宜優先在合法情況下積極溝通凝聚共識，所以今日請府會雙方思考能否各退一步，於會後評估由縣議會安排邀請縣長專案報告及總預算案審查日程，若後續仍無法達成共識，則再依地方制度法處理。

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內政部說明，今日協商會議花蓮縣議會由議長張峻率議員及議事人員出席，花蓮縣政府則由副縣長顏新章率縣政府人員出席，針對今年總預算案有關馬太鞍溪堰塞湖災後重建，以及花蓮縣政府於對轄內鄉（鎮、市）公所的統籌分配稅款補助議題進行討論；中央相關部會亦就馬太鞍溪堰塞湖災後重建中央協助情形進行說明，並針對府會雙方關切事項與疑慮交換意見、協助釋疑。

內政部指出，考量兩方均從對縣民照顧出發，且若雙方各退一步而協商成功，將有助於降低府會對立，故請府會雙方先行評估是否接受由縣議會將總預算案排入大會議程，並同步安排縣長進行專案報告。

內政部補充，依地方制度法第40條第4項規定，縣總預算案在年度開始後3個月未完成審議，縣政府得報請內政部邀集有關機關協商，於1個月內決定之，逾期如未有共識，則由內政部逕為決定。另本案依法須於1個月內凝聚共識做成決定，處理上有急迫性，後續如雙方仍無共識，內政部將依法辦理。

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