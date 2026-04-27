台中市不普發現金 何欣純:好的政策盧市府不想做她來做

何欣純表示，盧市府不普發現金，好的政策盧市府不做她來做。（記者蘇金鳳攝）

民進黨中市黨團在去年提案要求市府普發現金五萬元，民進黨中市長參選人何欣純再度強調，好的政策，如果盧市長不想做、做不足的，就讓何欣純來做！只要財政許可、議會通過，她支持台中普發現金。

何欣純今天在臉書發文，指出她向所有台中市民承諾過，台中市府就像是一個大公司，所有市民就是股東，公司若賺錢，股東就分錢，「普發現金YES」。

請繼續往下閱讀...

何欣純強調，中央政府已經不僅一次普發現金，總統賴清德、前總統蔡英文都曾普發現金，這是民進黨中央執政負責任的態度，「經濟成果、全民共享！」

何欣純指出，看到藍白在野一路阻擋總預算付委、干擾正常審查，同時又看到藍白執政的嘉義市、新竹市相繼普發現金，台中市議會多次通過提案、要求普發現金，市長盧秀燕卻置之不理，現在轉頭推「普發現金」，這樣的邏輯非常矛盾又無言。

她更強調，國民黨在中央高喊普發現金，回到台中、面對盧秀燕卻是另一套標準，台中市議會也多次通過普發現金的提案，結果盧市府就是不執行，何以在中央講得這麼大聲，到了台中就跳過、裝作沒這回事？雙重標準，相信所有市民都無法理解、也不認同。

她說，自己還是一句話，「好的政策，如果盧市長不想做、做不足的，就讓何欣純來做」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法