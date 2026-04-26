傳王惠美勸進參選 劉和然：沒有選彰化縣長這選項

新北市副市長劉和然（右）與新北市議員呂家愷（左）到桃園中壢陪議員參選人彭康傑（中）掃市場拜票。（記者李容萍攝）

國民黨2026九合一選舉縣市首長人選只剩下彰化未定案，傳出彰化縣長王惠美將親勸新北市副市長劉和然出征，劉和然今（26）日到桃園市中壢區忠貞市場陪同參與國民黨中壢區市議員初選的彭康傑掃市場拜票時，他堅決回應「沒有選彰化縣長這選項」。

劉和然說，很謝謝彰化鄉親還有黨部很多長官看重與支持，他從大學畢業以後到現在大概進入第39年都在新北市服務，選舉一直都不是他人生很重要的選項，他現在唯一的最大目標還是希望留在新北，不僅陪著市長把我們最後的這7個多月把市政走完以外，還希望未來可以順利的把新北市這麼好的作為交付給下一棒，讓新北市持續的往前走 。

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對於下屆彰化縣長人選，劉和然提到，彰化本身就有在地很多人才，王惠美8年縣長執政政績非常好，也很受縣民肯定，在她悉心帶領下，一定可以找出在地而且了解地方脈動的、有意願的人來參選彰化縣長，自己目前最大的工作，最大的心願就是留在新北。

至於黨主席鄭麗文及王惠美是否有來勸進參選？劉和然說，目前彰化還有4位有意參選人在角逐，承諾有來勸進的好朋友都答應過不對外透露，還是要謝謝大家的關心，彰化希望在王縣長的8年執政下，下一棒一樣可以交棒的很好，讓彰化縣政持續發展。

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