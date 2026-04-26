盧秀燕合體柯志恩 「好媽媽連線」攻進賴瑞隆本命區

盧秀燕（右）合體柯志恩（左），舉辦 「好媽媽連線」見面會。（記者葛祐豪攝）

被視為2028國民黨參選總統熱門人選的台中市長盧秀燕，今（26）日南下高雄前鎮區慈德宮為柯志恩輔選，舉行「好媽媽連線」見面會，攻進賴瑞隆本命區的前鎮區；盧強調柯志恩是「深蹲顧高雄」，有機會當市長的話，一定會像媽媽一樣照顧市民。

盧秀燕4月4日與基隆市長謝國樑贈匾，被視為輔選起手式，昨天則前往新北與李四川合體，逐步走出台中，盼將能量延伸至全國，展現奪取大位的野心。

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盧秀燕今天的輔選行程來到高雄，攻進民進黨市長參選人賴瑞隆本命區的前鎮區，現場湧入數百人，10幾位國民黨籍民代也到場支持。

盧秀燕強調，柯志恩是她的好姊妹，她從政30年，柯志恩是她看過非常優質的政治人物。她進一步說，自己是台中市長，城市就像家庭，市民就是家人，「當市長的人有媽媽心的話，像媽媽一樣服務城市與照顧市民，把市民當作家人，志恩就是這樣的政治人物!」

盧秀燕掛保證說，若柯志恩有機會當市長，一定會像媽媽一樣照顧市民、服務城市；且柯志恩對高雄一往情深，服務經驗很久，大家都看到她的誠意，雖然過去不順利，但這位媽媽沒有意志消沉，一樣想撐起這個家，讓人很感動，拜託市民朋友給她機會。

媒體詢問，今天國民黨主席鄭麗文南下屏東，柯志恩卻與盧秀燕合體而非鄭麗文，引發外界質疑是否有親中、親美路線考量？柯志恩則指外界想太多，她與盧秀燕就是好姊妹，這4年來常常與盧秀燕碰面，邀請她有機會可以來高雄看看；至於鄭麗文主席今天到屏東，她完全不曉得，如果主席有機會到高雄，她當然熱烈歡迎，而且她本來就是國會美國聯誼會會長，與美國關係密切，「硬要操作親中、親美，大可不必!」

盧秀燕（右）、柯志恩（右二）前往高雄前鎮區慈德宮參香。（記者葛祐豪攝）

盧秀燕與柯志恩向支持者揮手致意。（記者葛祐豪攝）

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