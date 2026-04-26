順利出席史瓦帝尼「雙慶」！林佳龍：無論中國如何阻撓 台灣都不會止步

外交部長林佳龍出席國王恩史瓦帝三世登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝活動。（圖由外交部提供）

賴清德總統原訂22日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國介入使非洲3國臨時撤回飛航取消而暫緩，總統指派外交部長林佳龍擔任總統特使，出席史國慶典活動。林佳龍今（26）日透過臉書表示，無論中國如何以政治力干預、試圖阻撓台灣與國際社會正常交往，都不會讓台灣低頭與止步，「德不孤，必有鄰」，他順利出席史國「雙慶」，正是對中國惡意阻撓最有力的回應，愈面對打壓，愈不退縮。

林佳龍除了出席國王恩史瓦帝三世登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝活動之外，也與各國元首及代表共同見證史瓦帝尼國際會議中心（ICC）啟用，及參與史王晚宴。訪團一行於25日凌晨抵達史瓦帝尼。

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林佳龍表示，在史瓦帝尼國際會議中心（ICC）啟用典禮上，史王邀集各國貴賓共同見證這項歷經挑戰、最終順利完成的重大建設。ICC在台灣世曦工程顧問公司的協助下順利如期完工，未來將成為史瓦帝尼舉辦國際會議的重要場地與連結世界的門戶。在史王引導下，林佳龍也與各國貴賓共同參觀整體硬體設施。

林佳龍指出，外賓晚宴在ICC盛大舉行，晚宴期間各國貴賓齊聲為國王唱生日快樂歌並見證切蛋糕儀式，現場氣氛溫馨熱絡，國王並特別安排播放賴清德總統預錄的祝賀影片。雖未能親自到訪，但影片跨越距離傳達台灣對友邦最誠摯的祝福。林佳龍提到，影片播放時，現場不時響起熱烈掌聲，令人十分感動。

林佳龍強調，無論中國如何以政治力量干預國際民航正常運作、將飛航情報區政治化與武器化，或試圖阻撓台灣與國際社會的正常交往，都不會讓台灣低頭，更不會讓台灣止步。「台灣是主權獨立國家，2300萬人民有權走向世界，任何無理封鎖與施壓，都無法動搖台灣捍衛尊嚴、連結世界的決心和意志」。

林佳龍也代表外交部與政府再次感謝史瓦帝尼的堅定支持，以及我國友邦、歐盟、美國、日本與中南美洲、大洋洲及非洲多國國際友人，與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）等跨國組織公開聲援台灣、譴責中國無理的行為，充分展現「得道者多助」。相較之下，中國及其扈從國家破壞國際慣例與飛航安全的作為，已引發國際社會對維護以規則為基礎國際秩序的共同關注。

林佳龍表示，「德不孤，必有鄰」，順利完成賴總統交付的外交任務並出席史國「雙慶」，正是對中國惡意阻撓最有力的回應，「越是面對打壓，我們越不退縮，越是身處挑戰，我們越要勇敢前行，持續走向世界，與世界並肩前進」。

總統賴清德指派外交部長林佳龍擔任總統特使，出席史國慶典活動。（圖由外交部提供）

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