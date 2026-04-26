蔡壁如、黃國昌確定沒機會！國民黨、民眾黨達成彰化縣長藍白合共識

柯呈枋、謝衣鳯、魏平政首度同台，一致表示，黨內不能分裂，也要藍白合。（記者顏宏駿攝）

國民黨縣長提名遲未定案，但「藍白合」的態勢已經浮現！民眾黨不分區立委王安祥員林服務處今天成立，國民黨表態參選縣長的謝衣鳯、魏平政、柯呈枋首度同台，三人一致表示，藍白合一定是勝選方程式，出席的民眾黨的秘書長周榆修強調「國民黨推出最強候選人，縣長我們一定會跟國民黨合作」。

周榆修表示，他們期待跟國民黨一起合作，彰化縣作為六都之外的最大的工商大縣，一定要延續王惠美縣長好的執政，「我們一定支持最強候選」。

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謝衣鳯、魏平政、柯呈枋三首度同台，魏平政見謝衣鳯到來，立即趨前問好，他說，早就想拜訪謝衣鳯，但因為謝衣鳯忙著立院政務，以致沒有碰面，他也很希望拜訪其它有意參選的同志，因為縣長一役，國民黨沒有分裂的本錢。

魏平政說，雖然外界一直說黨內會「徵召」他，但其實目前都還沒確定，若黨中央給他這個重任，他願意承擔，全力以赴，「如果不是我」，他也願意全力來輔選同志，幫國民黨勝選，「我對國民黨有一定的感情」，國民黨不分裂，不管徵召或民調，他都尊重黨中央的機制。

謝衣鳯說，只要她能出線，她一定整合藍白，而目前黨內提名遲未定案，她認為，可以由目前有提名意願者做黨內「協調式民調」，儘早解決黨內紛爭。

柯呈枋說，不管如何，黨內爭取的人都是一時之選，提名方式，不管初選式或內參式，他都接受，前提是黨內一定要有一套公平的機制。

王安祥（右2）成立民眾黨員林服務處。柯呈枋、謝衣鳯、魏平政首度同台，一致表示，黨內不能分裂，也要藍白合。（記者顏宏駿攝）

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