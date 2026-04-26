傳高嘉瑜當奇兵選竹北市長 邱臣遠：一起用歌聲讓選戰變更有趣

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠向高嘉瑜下戰帖，「如果有機會的話，我們也可以一起用歌聲來為我們北市增加更多的人文氣息」，用歌聲來讓這個選戰變得更有趣！（記者廖雪茹攝）

新竹縣成為2026地方選舉的熱門話題，外傳民進黨若徵召竹北市長鄭朝方披掛參選新竹縣長，竹北市長擬找前立委高嘉瑜擔任奇兵突圍。對此，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠向高下戰帖，「如果有機會的話，我們也可以一起用歌聲來為我們北市增加更多的人文氣息」，用歌聲來讓這個選戰變得更有趣！

邱臣遠今天上午9點半，偕同台北市議員黃瀞瑩和地方同黨同志，一同出席在竹北6+Plaza廣場店風奇幻島舉辦的「竹北親子冒險日」活動。對於前立委高嘉瑜投入竹北市長選舉的看法，邱臣遠受訪表示，高嘉瑜委員是第十屆立法院的同事，他也與高有所認識。對於任何有志之士願意投入地方的服務，都給予尊重與祝福。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠說，「我們知道高委員唱歌好像也蠻好聽的。我想如果有機會的話，我們也可以一起用歌聲來為我們北市增加更多的人文氣息。除了城市美學之外，用歌聲來讓這個選戰變得更有趣。」

邱並說，「我想大家也知道，我個人喜歡的偶像是劉德華，希望有機會我們可以在各個地方進行交流。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法