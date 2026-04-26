藍白合受關注 邱臣遠：大方向一致 納入竹北市更好

針對「藍白合」議題，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，新竹市有高虹安市長、新竹縣有徐欣瑩委員，如果竹北市有機會來服務的話，在建設上可以解決過去很多跨縣市在溝通上可能會碰到的一些問題與障礙。（記者廖雪茹攝）

2026地方選舉，新竹縣長選舉意外受到各界關注，針對「藍白合」議題，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，尊重中央政策的走向跟規劃，「大方向是往這樣的方向來進行」；尤其，新竹市有高虹安市長、新竹縣有徐欣瑩委員，如果竹北市有機會來服務的話，在建設上可以解決過去很多跨縣市在溝通上可能會碰到的一些問題與障礙。

邱臣遠今天上午9點半，偕同台北市議員黃瀞瑩和地方同黨同志，一同出席在竹北6+Plaza廣場店風奇幻島舉辦的「竹北親子冒險日」活動。針對藍白合議題，邱臣遠受訪表示，藍白合在政黨對政黨的部分，尊重中央政策的走向跟規劃；大方向來講，我們當然是往這樣的方向來去進行。

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邱臣遠表示，徐欣瑩委員、國民黨新竹縣長參選人，過去已有非常多的互動，不管是在政策上或是未來的選戰上，「我們都一定能夠無間的配合」。他進一步說，尤其是新竹市有高市長（高虹安）、新竹縣有徐委員（徐欣瑩），那如果竹北市有機會由我們來服務的話，或者是民眾黨最強的人選，在建設上可以解決過去很多跨縣市在溝通上可能會碰到的一些問題與障礙。

邱臣遠說，未來在大新竹的推動上，包含頭前溪沿岸、392公頃的都市計劃案、大新竹輕軌建設、縣市之間的交通問題、教育資源跟學區的問題、甚至醫療量能，以及未來產業發展的佈建，未來在大家合作的基礎下，都可以穩健來推動。

邱並說，目前新竹縣市政府已有「大新竹聯合治理平台」，桃竹竹苗都有一個非常好的合作狀態。所以未來我們也希望延續，然後「如果能再把竹北市也能夠納入其中，我想會更加的完整。尤其是大家最關心的大新竹輕軌，我想這一定是指日可待。」

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