中國大量生產機器人 中山泰秀：戰時將成殺人機器

第十四屆海內外台灣國是會議，日本眾議院、前防衛副大臣中山泰秀做專題演講。（記者王藝菘攝）

「第14屆海內外台灣國是會議」今天在台北登場，日本前防衛副大臣、眾議員中山泰秀來台發表專題演講。他示警，中國擁有洲際導彈，從南海的潛艦可以直接射到美國白宮，而且中國大量生產機器人，現在表面上是商業使用，但戰爭時可以成為殺人機器，且中國政府正在大量生產。

今年國是會議主題為「國家正常化：台日美關係新展望」，中山泰秀指出，自己人生一直和共產黨作戰，今後還會繼續作戰。我們都是和共產黨作戰的人，但年輕人不太知道共產黨的恐怖，我們這一代人要捍衛民主，讓後代子孫知道獨裁共產黨不是好東西。

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中山泰秀談及，世界有三大宗教基督教、佛教和伊斯蘭教，各個宗教都有神明，但年輕人認為手機是神，我們下一代是信奉手機的。他認為使用手機是好的，但共產黨將紅色思想透過手機傳給下一代，現在戰爭不像過去只飛射飛彈，而是無聲的。

中山泰秀認為，民主國家最脆弱是選舉的時候，人們被洗成了共產黨想要的樣子，我們的敵人有內部和外部，所以大家一起捍衛民主非常重要。過去戰爭型態依然存在，以前是美國在廣島、長崎投下原子彈，不過現在中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國家都擁有核彈。

中山泰秀說，最會把AI人工智慧導入軍事的國家是中國，習近平下面的人會運用AI分析美國的下一步，但AI可能分析不出來川普總統的決策，光是這一點川普就是最能對付共產黨的人，希望強大的美國能夠震懾全球獨裁者。

據分析，美國在伊朗的軍事行動，隱約可看出是針對中國。川普上台後，第一步是對付中國，現在美國要把中國的石油供給削減，就在川普將去中國拜訪習近平之前。

「伊朗無人機很多是中國製造！」中山泰秀說，除無人機外，伊朗在荷姆茲海峽攻擊的船，很多是中國製造，連攻擊船隻的飛彈都與中國有關。此外，飛過日本上空的北韓飛彈，很多技術都跟中國有關，所以從大局來看，中國用各式各樣方式威脅世界，川普在解決中國的威脅。

中山泰秀強調，現在是民主主義對抗共產主義，要站在哪一邊是非常重要的選擇，今天主題是「國家正常化」，日本正在推進國家正常化，尤其日本首相高市早苗上任後，針對日本防衛問題進行改革，過去日本生產的武器不能賣到國外，高市政權正討論廢止限制。

他進一步說，自民黨內正在討論，日本面對緊急事態要如何防衛。二戰後已81年了，不合時宜的日本憲法是否修改，日本政府正在研究。而且日本戰後一直是美日安保下的被保護國，日本現在想成為保護別人的國家。

中山泰秀表示，中國擁有洲際導彈，從南海的潛艦可直接射到美國白宮，而且中國大量生產機器人，表面上商業使用，但戰爭時可成為殺人機器，中國政府正在大量生產，將對週邊國家造成威脅。

「未來戰爭不只陸海空軍，還有宇宙、AI、電磁波的戰爭！」中山泰秀說，關於這方面我們的準備仍然不足，日本、台灣、美國應該站在一起。日本是製造業非常強的國家，台灣擅長從「零到一」，日本可以運作製造從「二到一百」，台日深化合作會非常強。未來台日要一起捍衛民主的理念，更要結合AI運作能力。

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