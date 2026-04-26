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    首頁 > 政治

    沈伯洋若戰北市被酸成為藍營超級母雞 蘇巧慧：他本身就是最強王牌

    2026/04/26 10:53 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）說，沈伯洋若真有機會選台北市長，他本身就會是最強的王牌，她非常期待，也對他有信心。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）說，沈伯洋若真有機會選台北市長，他本身就會是最強的王牌，她非常期待，也對他有信心。（記者黃政嘉攝）

    傳可能出戰2026台北市長的民進黨立委沈伯洋昨換上短捲髮新造型出席行程並同框台北市長蔣萬安，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪被問及是否擔心沈伯洋可能因此成為「藍營超級母雞」牽制到她？蘇巧慧回應「相信如果他真的有機會代表台北市，那其實他本身就會是最強的王牌」，她非常期待，也對他有信心，至於髮型適不適合當台北市長，「要台北市民來決定」。

    蘇巧慧今早到土城區參加母親節歡樂嘉年華活動，會前接受媒體聯訪，對於沈伯洋可能代表民進黨出戰台北市長，藍營大酸他會是藍營最強母雞，甚至說沈伯洋之後的發言可能牽制到蘇巧慧，蘇巧慧對此回應，沈伯洋是她美國賓州大學的同學，認識非常久了，不管在工作、生活，其實都是一直互相往來最熟悉的好朋友，他的邏輯清楚、口條也非常穩健，做任何事都能讓大家產生信賴的感覺，「我相信如果他真的有機會代表台北市，那其實他本身就會是最強的王牌」。

    蘇巧慧說，而且大家看他對市政的願景等等，完全不陌生，在什麼位置上就談論什麼問題，「所以我非常的期待，也對他有信心，至於他的髮型，我覺得蠻適合他的，不過，至於適不適合當台北市長的髮型，這個是要台北市民來決定」。

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