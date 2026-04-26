「等你到2024年底」？ 楊寶楨：黨內並無人對她說過這句話

江和樹（左）挺楊寶楨（右）選中市東南區市議員，而民眾黨內訌往事再浮現。（江和樹提供）

由於有媒體報導因為民眾黨的前新竹市長發言人楊寶楨2024年忙於擔任基隆政策大使與黨內接觸減少，之後發生前主席柯文哲的京華城案，民眾黨因不清楚楊是否要選市議員，因此告知楊寶楨「等你到2024年底」，對此，楊寶楨在社群媒體澄清，當時黨內並沒有人明確跟她說過「等你到2024年底」這句話，質疑有人用媒體放話帶風向。

民眾黨內爆內訌，有媒體報導有網友指楊寶楨曾選台北市松信區市議員選舉落敗，質疑她對黨的忠誠度，也指她在縣市跳來跳去、不長期耕耘等，更指因楊寶楨在2024年忙於擔任基隆政策大使，而剛好民眾黨發生前主席柯文哲的京華城案，民眾黨無暇顧及2026選舉，且因不清楚楊寶楨是否要選市議員，因此告和楊寶楨「等你到2024年底」。

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對此，楊寶楨在Threads發文否認，表示她想還是有必要澄清，指出當時黨內並沒有人明確跟她說過「等你到2024年底」這句話，不確定到底是誰用媒體放話帶風向 。

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