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    首頁 > 政治

    83～93年次畢業役男注意！優先、延緩入營申請時程 網址曝光

    2026/04/26 09:57 記者林哲遠／台北報導
    內政部表示，凡民關83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。 （圖由內政部提供）

    內政部表示，凡民關83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。 （圖由內政部提供）

    為協助應屆畢業役男提早規劃升學、就業及未來發展，內政部開放應屆畢業役男可上網申請優先入營或延緩入營機制。內政部表示，凡民國83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。

    內政部指出，兵役制度攸關國家安全，考量每年畢業季多數役男離校後即面臨入營安排，入營需求增加，為協助役男妥善銜接升學、就業等生涯規劃，提供彈性入營機制。徵集作業將依「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」順序辦理，分梯次安排入營服役，讓役男可依個人生涯規劃安排服役時程。

    內政部提醒，為配合國防部新兵訓練中心容訓量規劃，役男須依梯次分批入營，應屆畢業役男申請「優先入營」者，無須先檢附畢業證明文件，役男可依自身需求及入營時程規劃，儘早上網申請。

    依目前入營規劃期程，今年度陸軍役男多可於10月底前入營，海軍艦艇兵、陸戰隊及空軍役男則多可於9月底前入營，歡迎有需求的役男上網提出申請，申請網址內政部役政司全球資訊網「役男入營時程申請系統」

    內政部表示，凡民關83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。 （圖由內政部提供）

    內政部表示，凡民關83年次至93年次且尚未列入梯次徵集對象的役男，均可提出申請，今年度「優先入營」申請期間自5月11日上午10時起至6月11日下午5時止、「延緩入營」申請期間則自7月1日上午10時起至11月30日下午5時止。 （圖由內政部提供）

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