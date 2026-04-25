接任厚生新會長 陳菁徽：將成立智慧醫療與心理健康委員會

立法院厚生會第34屆會長交接典禮，厚生會新任會長陳菁徽（左）贈禮給前任會長蘇巧慧（右）。（記者陳逸寬攝）

立法院厚生會昨舉行第34屆會長交接典禮，由民進黨立委蘇巧慧卸任，國民黨立委陳菁徽接任會長。對此，陳菁徽表示，未來將推動跨黨派合作，成立智慧醫療、心理健康委員會，並強調台灣醫療實力不應只留在國內，應打造「健康國家隊」走向國際；同時規劃導入AI提升醫療精準、減輕醫護負擔，並關注青少年心理健康議題，推動系統性改革。

陳菁徽今天發臉書指出，在立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰見證下，正式接任立法院厚生會第34屆會長，承接34年專業與奉獻的傳承，深感榮幸也責任重大。她提到，與創會長黃明和交流時，對前輩長年推動制度改革的堅持深感敬佩；同樣身為美國約翰霍普金斯公衛學院校友，她始終銘記校訓，並將此刻在心裡：「醫術再高明，一次只能拯救一個生命，但對症下藥的公衛政策，卻是能夠挽救無數苦難，開創健康台灣的願景。」

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她也說，台灣不只有台積電，更有傲視全球的醫療實力，這份實力不應只停留在國內，更要打造健康國家隊帶領台灣醫療產業，走向國際，讓台灣醫療成為另一座「護國神山」。未來她將與綠委、副會長王正旭，及藍委、秘書長廖偉翔展開跨黨派合作，除了延續蘇巧慧的努力外，也將新成立智慧醫療委員會、心理健康委員會。

陳菁徽表示，台灣醫療實力首屈一指，但在AI重塑文明的關鍵時刻不能落後，未來將召集產官學專家共同研議，推動AI導入臨床、提升醫療精準度，並實質減輕醫護行政負擔，改善嚴峻的人力短缺問題；另外，身為婦產科醫師與三寶媽，對近十年青少年心理疾病與自殺率上升深感憂心，強調學生輔導法修法只是起點，仍需推動系統性改革，讓心理健康支持從校園延伸至家庭與社會，讓孩子能在台灣安心成長。

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