外界疑國民黨反美 趙少康澄清：只是沒有民進黨那麼親美

前中廣董事長趙少康接受美國獨立媒體採訪。（取自趙少康臉書）

立法院朝野對於國防特別條例草案的軍購金額仍無共識，下週一將繼續協商，前中廣董事長趙少康提醒國民黨扭轉反美印象刻不容緩。對於外界質疑國民黨反美，趙少康表示，國民黨只是沒有民進黨那麼親美，但是絕對不會反美；國民黨的立場是台灣應該跟中美兩大強權都維持相當互動與友誼，不能完全偏廢任何一方，趙也提醒國民黨延續這個思維，盡速補上對美遊說的缺口。

趙少康在臉書分享，美國獨立媒體Domino Theory資深記者Harry前來採訪他，訪談中透露出「國民黨反美」的錯誤標籤，包括外界質疑國民黨是為了讓北京開心而阻擋國防預算，他直接回應，台灣的國防預算就像付給美國的保護費，但是不論將預算規模提高到佔GDP的3%或5%，跟大陸都無法相比。

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趙少康強調，最重要的是維持兩岸和平，因為戰場在台灣，怎麼能跟大陸硬拚？「只是民進黨不會希望兩岸和平，因為這會讓民進黨輸了選舉」。

趙少康指出，Harry也認為，他主張匡列8100億國防特別預算但是多數予以凍結，會破壞美國跟國民黨間的信任。他則說明，這是兼顧台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫及國民黨立場的最佳方案。如果美國沒給發價書，導致預算無法解凍，這就是美方的責任，不是立法院杯葛。

趙少康說，因為這是最好的方案，所以不少國民黨立委都同意這個版本，只是不願意公開跟黨中央作對，立委們支持的最重要原因是，國民黨要贏得執政權，中間選民很重要，而多數中間選民比較親美，加上台灣的確需要一定的防衛能力，讓中共如果動武拿下台灣，也要付出相當代價。

趙少康表示，對於他強調「國民黨沒有反美」，Harry立即表達質疑，他則提醒，國民黨主席鄭麗文是在美國取得碩士學位，他跟其他很多國民黨高層也是，他甚至還曾經在美商擔任亞洲區主管，因此國民黨只是沒有民進黨那麼親美，但是絕對不會反美。

趙少康強調，基於台灣的最大利益，台灣應該跟中美兩大強權都維持相當互動與友誼，不能完全偏廢任何一方，這就是國民黨的立場。他也要提醒國民黨，延續這個思維，盡速補上對美遊說的缺口，不能只有民進黨全力經營對美關係。

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