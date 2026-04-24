柯文哲被爆到醫院「看病歷施壓」 律師：恐違反醫療法可處3年以下

前台北市長柯文哲被質疑施壓護理人員，他今上午稱是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，並說「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。（資料照）

有醫護人員近日發文稱，有病患家屬為「前市長」員工，晚間將人請到醫院「電人」，更質疑當時僅有值班醫師與護理人員，為何仍要求說明病情？稍早PO文已刪除；柯文哲今上午證實的確在22日晚上有去新光醫院。律師陳君瑋認為，無論柯文哲是否為醫療專家，若不是本案醫師就是違法的行為，依照醫療法規定，施壓醫療人員，輕則罰3萬至5萬元，重則可處3年以下有期徒刑。

有醫護人員近日在社群發文爆料，指有病患家屬為「前市長」員工，晚間將人請到醫院「電人」，並質疑當時僅有值班醫師與護理人員，為何仍要求說明病情？引發外界關注。貼文並附上一張背影照，被指疑似為民眾黨前主席、醫師柯文哲，相關內容在網路擴散後掀起爭議，但PO文已刪除。

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柯文哲今上午稱，他是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，稱「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。

陳君瑋指出，依《醫療法》，禁止對醫療人員施加強暴、脅迫、恐嚇或其他不法方式干擾醫療，護理師質疑「前市長」晚上到醫院施壓，柯文哲還說：「我是醫療專家」，但誰管他是不是醫療專家，若不是本案醫師，施壓就是違法的行為，輕則罰3萬至5萬元，若影響原本的醫療行為，重則可處3年以下有期徒刑。

陳君瑋受訪分析，柯文哲若是強勢逼問、情緒威嚇、要求醫療行為改變，即使是醫師背景的柯文哲，只要不是該案醫療團隊，就不具決定權，若「指示」或「干預」治療方向，就可能侵害主治醫師的醫療自主權，甚至衍生醫療責任歸屬問題，尤其柯文哲具政治身分，即使沒有明確威脅，也可能形成「隱性壓力」。

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