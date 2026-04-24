鄭麗文嗆總統訪非受阻要自我檢討 謝志偉批：為虎作倀、認賊作父

賴清德總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國向相關國家施壓而取消，而此前不久剛參與過「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文（見圖），卻譴責賴政府因不接受一個中國、反台獨而導致外交失敗。（資料照）

賴清德總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國向相關國家施壓而取消，而此前不久剛參與過「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文，卻譴責賴政府因不接受一個中國、反台獨而導致外交失敗。駐歐盟代表謝志偉對此發文嗆鄭麗文為虎作倀，認賊作父莫此為甚！謝志偉也直言，大家之前都很好奇鄭麗文訪中時，與中共達成什麼協議，現在答案漸漸揭曉了。

謝志偉在臉書以「鄭主席為何合理化中共惡意阻撓中華民國台灣總統的友邦行？」為題發文指出，歐盟針對非洲三國無預警取消同意賴總統專機通過其領空，致我方必須延後出訪友邦史瓦帝尼一事，率先提出義正辭嚴的警告：「領空管理決定不應作為達成政治目的手段」。英美等國亦表示同樣看法。

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謝志偉批評，中國向以金錢誘逼某些國家執行其「一中原則」聞名，明眼人都知道這次又是中國的惡毒手段，唯獨國民黨主席鄭麗文卻要賴總統檢討自己，還故意以自由民主國家的「一中政策」混淆中國的「一中原則」，砲轟鄭麗文「為虎作倀，認賊作父莫此為甚！」

謝志偉也針對一中政策」和「一中原則」之差異分析，支持「一中政策」的國家，尤其是歐美日等民主國家，都反對「中國以武力解決台海問題」。包含歐美日等民主國家的「一中政策」有三個重點：

1.與中華人民共和國建交，此為現狀。

2.不與台灣建交，（此乃源自兩蔣當年「漢賊不兩立」的結果），但也不接受中共所稱「台灣是中華人民共和國的一部分」之說法，且支持台灣以觀察員身分有意義地參與國際事務，此為現狀。

3.堅決反對「中國以武力解決台海問題」，此為現狀。

謝志偉強調，因不認為「台灣是中華人民共和國的一部分」，所以這些國家都堅認「台灣海峽是國際水域的一部分」，所以美英法德荷日加澳等國都派了軍艦通過台灣海峽，中共跳腳抓狂也沒用。

謝志偉直言，反觀中國推動的是「一中原則」這一樣有三個重點：

1.這個世界只有一個中國，這個中國是「中華人民共和國」。

2.台灣是中國的一部分。

3.中華人民共和國擁有台灣。

他表示，對中國來說，如何解決台灣問題，包括使用武力，是中國的內政問題，是中國人的家務事。但再蠢的人也看得懂，中國是在花大錢推動、執行他們的「一中原則」，這次惡意阻擾中華民國台灣的賴總統訪問非洲友邦史瓦帝尼就是一個例子。

謝志偉強調，「一中政策還有配合台灣的民主化再演進的空間，但我們絕不能接受：鄭主席眼中既無台灣也沒有中華民國，為虎作倀到合理化中國的邪惡作為，還故意以『一中政策』為中共掩飾有其滅台的『一中原則』之惡行！」

謝志偉在文末直言，大家之前都很好奇，鄭麗文日前訪中時，與中共達成什麼協議，「現在答案漸漸揭曉了」。

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