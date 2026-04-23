鄭麗文嗆總統出訪受阻是外交挫敗 梁文傑：不要再幫中共塗脂抹粉

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國經濟脅迫非洲3國取消專機飛航許可，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程告吹。國民黨主席鄭麗文昨天聲稱，這是重大的外交挫敗，不應等閒視之，呼籲民進黨政府盡快進行檢討。陸委會發言人梁文傑今日駁斥，實在不太知道她到底是站在哪一邊，希望鄭主席不要再幫中共塗脂抹粉。

總統出訪友邦首度因中國干預臨時喊卡，鄭麗文22日在國民黨中常會上稱，這是重大的外交挫敗，不應等閒視之。全世界都能接受九二共識、不支持台獨，為何政府一意孤行，導致外交一路挫敗，呼籲民進黨政府盡快進行檢討，不要為了意識形態葬送所有台灣人民的未來。

請繼續往下閱讀...

梁文傑在陸委會記者會痛批，「我不太理解鄭麗文的立場到底是什麼，因為她到處在講全世界都奉行一個中國原則」，今天模里西斯這些國家，就是聽中共的話，告訴你什麼叫做一中原則。

梁文傑批評，所謂一中原則就只有中華人民共和國才叫做中國，然後台灣是中國的一部分、台灣沒有總統，就是這樣。模里西斯這些國家現在是跟隨中共意志，認為台灣沒有總統，所以沒有什麼總統專機可以來申請飛航路線。

梁文傑質疑，如果說照鄭麗文主席的講法，全世界都奉行一個中國原則的話，那她應該要興高采烈說，模里西斯這些國家都是對的，甚至要發賀電過去表示感謝，為什麼她會說外交挫敗？我不太懂鄭麗文的理由到底是什麼。

梁文傑談及，這次的狀況是有史以來第一次，因為我們沒有申請去模里西斯這些國家，但它們用一中原則理由來拒絕我總統專機過境，對全體台灣人民來說當然是覺得忿忿不平，但鄭麗文主席是最大在野黨主席，在這個問題上，實在不太知道她到底是站在哪一邊。

梁文傑批評，國台辦昨天講得很明確，中華民國沒有總統，簡單講是中華民國不存在。鄭麗文前陣子跑去中山陵，講中華民國幾年，就以為中共可以容忍中華民國存在，然後回來又說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，經過這次事件是沒有人會相信。

梁文傑直指，這件事中共立場很清楚，就是沒有中華民國，也不承認中華民國，然後中華民國沒有總統，「希望鄭主席不要再幫中共塗脂抹粉！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法