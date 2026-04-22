范雲批鄭習會後中共打壓外交 尹乃菁：回到九二共識都好談

國民黨文傳會主委尹乃菁。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面時，曾向習近平提及要增加台灣國際活動空間，並稱獲習正面回應。不過，由於賴清德總統疑遭中國打壓暫緩出訪，民進黨團書記長范雲質疑，中共明明是在打壓中華民國外交空間，哪來的更多國際空間。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，兩岸只要回到九二共識的共同政治基礎，很多問題都好談。

范雲表示，行動的聲音比言語更大，目前看到的並非和平，所謂「和平之旅」已經破功，鄭麗文應出面回應，中共明明是在打壓中華民國外交空間，哪來的更多國際空間。

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尹乃菁建議范雲，可以看看國民黨主席鄭麗文對於中共中央總書記習近平提出的五項訴求，它的前提就是在「政治互信」中，增進國際活動空間。

尹乃菁指出，鄭麗文於「在政治互信中增進台灣國際活動空間」這項訴求中指出，台灣曾在九二共識的基礎上，以適當方式參與世界衛生大會、國際民航組織大會，但是得而復失。未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會，以及探索台灣參與國際刑警組織大會等。區域經濟整合攸關台灣經濟發展，兩岸經濟合作可和台灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定及跨太平洋夥伴全面進步協定。

尹乃菁強調，這個政治互信就是九二共識。因為馬英九政府跟對岸之間有九二共識的互信，所以我們在外交參與的空間就大了很多。種種的事件都說明，兩岸只要回到九二共識的共同政治基礎，很多問題都好談。

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