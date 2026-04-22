總統出訪受阻蔣萬安籲省思 陳培瑜：反共總統後代如何看中共作為？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

賴清德總統原定今日出訪友邦史瓦帝尼，卻遭中國施壓致塞席爾等3國臨時取消飛航許可，被迫取消行程。台北市長蔣萬安今（22日）受訪表示，他譴責任何打壓台灣國際空間的行為，但也要省思，為何這次會發生這樣的狀況。對此，民進黨立委陳培瑜質疑蔣萬安，「你自稱反共總統的後代，如何看待中共試圖消滅中華民國的作為？」

陳培瑜在臉書發文表示，中共脅迫非洲三國撤銷賴總統飛航許可，還嗆「台灣是中共一部分，沒有什麼總統」。但蔣萬安今天受訪時回應「政府也要省思為何喊卡」。她質疑，蔣萬安的阿祖蔣介石是中華民國行憲後第1至5任總統，阿公蔣經國是第6、7任總統。雖然當時是威權戒嚴統治，但他們確確實實是中華民國的總統。「如今中共把我國元首出訪的大門擋住，還羞辱我們沒有總統。我就問，蔣萬安，你怎麼看？」

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陳培瑜還指出，蔣經國曾受訪時說過，「中共不守信用，任何期望中共允許台灣與大陸統一後能保留單獨的社會經濟制度，是不切實際的。」蔣萬安，你認同阿公這段話嗎？蔣介石日記裡也記載，「中共是欺騙的，他們是不可信的。」蔣萬安，你認同阿祖這段話嗎？

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