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    首頁 > 政治

    蔣萬安挺李四川蓋蘆社大橋 林亮君：每逢選舉年「只聞樓梯響」

    2026/04/22 15:24 記者董冠怡／台北報導
    國民黨新北市長參選人李四川說要興建蘆社大橋，台北市長蔣萬安表示台北端支持配，北市議會民進黨團幹事長林亮君（左）認為，選舉口號應具可行性。右為團總召王閔生。（記者董冠怡攝）

    國民黨新北市長參選人李四川說要興建蘆社大橋，台北市長蔣萬安表示台北端支持配，北市議會民進黨團幹事長林亮君（左）認為，選舉口號應具可行性。右為團總召王閔生。（記者董冠怡攝）

    國民黨籍新北市長參選人李四川近日表示，擔任台北市副市長時，努力將輝達留在台灣，年底若當選，「我絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲」，把新北市民送至輝達的門口。對於李四川說要興建蘆社大橋，台北市長蔣萬安今被問到，台北端是否全力支持配合；蔣說「朝這樣的方向來前進」。不過，台北市議會民進黨團幹事長林亮君認為，社子島開發緩步推行中，蘆社大橋是否露曙光，尚未看到，建議選舉口號應具可行性。

    蔣萬安今天下午到市議會拜會民進黨團，會後媒體詢問李四川喊出興建蘆社大橋的議題，他說，其實李四川之前就已提出，包括捷運局在內等相關單位，都正在進行相關規劃作業，所以未來「我想就會朝這樣的方向來前進」。

    林亮君說明，會中有提到社子島開發與蘆社大橋，蘆社大橋過去在選舉年都會被一直提出來，「但每次都只聞樓梯響」，而且社子島開發目前「緩步推行中」，是不是有這樣的曙光，恐怕目前還沒有看到，選舉口號當然可以作為政見目標，然也應具有可行性，讓人看得到未來。

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