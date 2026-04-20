馬英九發聲明促調查小組開會 蕭旭岑：早日釐清真相、證明清白

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈，被前總統馬英九指控違反財政紀律，馬英九今日再發聲明，呼籲3人調查小組儘速完成有關事證的調查報告，也喊話蕭、王2人不要再透過媒體或特定人士散佈足以貶損基金會或馬英九名譽的言論，藉此影響調查結果的正確性。馬英九強調，將秉持勿枉勿縱的精神處理此事，若調查違反財政紀律的事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭、王2人清白。

蕭旭岑下午回應，「全力配合調查，早日釐清真相，證明清白」。

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馬英九基金會人事案持續延燒，基金會13日原要開臨時董事會，但7位董事中僅有一人（即馬英九）到場，最後流會。3人調查小組成員的3位董事薛香川、尹啟銘、李德維事後發布聯合聲明表示，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且3人小組要求提供的資料，於開會前尚未完整提供，遺憾基金會辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

馬英九基金會則回應，違反財政紀律之事證已二度提供給「所有董事」，盼3人小組儘快展開調查。

馬英九今日再發聲明表示，有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，馬英九基金會除於3月27日董事會中已揭露相關事證及人證的資料外，亦於今年4月8日、14日二度將相關事證，分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事（含3人調查小組）參考。並4月17日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於3人小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，故馬英九呼籲3人小組儘速完成有關事證的調查報告。

聲明說，也請蕭旭岑、王光慈2人透過3人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，請不要再透過媒體或特定人士持續散佈足以貶損基金會或馬英九名譽的言論，藉此影響調查結果的正確性。

聲明強調，馬英九以及馬英九基金會將秉持勿枉勿縱之精神處理此事，若調查違反財政紀律的事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈2人的清白。

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