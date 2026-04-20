數百退休警消集結行政院南服陳抗 高呼「不編預算，就是違法」

南台灣警消集結行政院南服中心陳抗。（記者葛祐豪攝）

立法院去年三讀修正通過警察人員人事條例，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%，但行政院認為有違憲疑慮，因此未編入115年度總預算；南部退休警消今（20）日上午約700人於行政院南服中心前陳抗，高呼「法律過過了，政府要執行」、「依法行政、還我公道」、「不編預算，就是違法」。

今天共有台南市、高雄市、屏東市、台東縣等縣市的退休警察人員協會到場，國民黨立委陳菁徽、市議員陳麗娜、劉德林、鍾易仲，及民眾黨議員參選人林于凱、徐尚賢等人到場聲援。

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屏東縣退休警察人員協會理事長陳恒龍指出，《警察人員人事條例》第35條經立法院三讀通過並經總統公布，於去年4月27日生效，但行政院迄今仍拒不依法執行，警察、消防、海巡人員長期為社會付出，維護治安、守護人民安全，如今法律已經生效，政府更應依法執行，保障警消海巡人員應有權益。

立委陳菁徽強調，警察因為輪三班，高壓太過操勞，壽命比一般人短了7、8年。上禮拜立法院長韓國瑜出面協商僵局，行政院回應半年內會提供措施，來彌補退休警消的損失，「大家半年內要好好監督這些無能的官員!」；未來半年行政院如果要總預算，就要保障軍警消，「他們（指行政院）沒有端出好的措施方案，我們不會給他們需要的預算!」

這場陳抗最後以和平理性方式，遊行行政院南服中心一圈後落幕，並將陳情書交由南服中心，代轉給行政院。

屏東縣退休警察人員協會理事長陳恒龍（中、紅衣者）要求政府應依法執行，保障警消海巡人員應有權益。（記者葛祐豪攝）

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