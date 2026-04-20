澎湖縣長陳光復持續進步 可吸少許焢肉湯汁

陳光復臉書專頁，貼出陳光復年輕參選議員照片。（陳光復臉書專頁提供）

澎湖縣長陳光復大年初一跌倒昏迷送醫，在高雄榮總團隊治療下，從意外至今，在加護病房裡的每一天，陳光復都在持續的進步，對守候的家人來說是無比的激勵，也堅信陳光復一定會康復，重返澎湖與民眾在一起。

認識陳光復的人，都知道他最愛吃焢肉飯，但現在的他還無法品嚐美食。前些日子，縣長的牽手-吳淑瑾去陪伴時特別帶著香噴噴的焢肉去，想給縣長一個驚喜。當熟悉的香味散開的那一刻，看見縣長的眼睛亮了起來，變得炯炯有神。雖然目前只能品嚐到一點點湯汁，但感覺到他正慢慢嘗試吸吮精華，那一刻，病房洋溢著一股微小而確定的幸福感。

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雖然縣長目前還無法表達，但家人都能深切感受到，她們最親愛的丈夫、爸爸對外界的視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺都已經漸漸甦醒。尤其是當家人在他耳邊訴說著澎湖的大小事、鄉親們的問候時，從他微弱卻堅定的反應中，我們知道，那份對家鄉不曾磨滅的責任感，一直支撐著他。再次謝謝每一位持續為縣長禱告、加油、希望他回到家鄉的您。

陳光復臉書專頁，並貼出當年陳光復參選議員時留下的珍貴影像。鏡頭後方的掌鏡人，正是牽手-吳淑瑾。那時的他們攜手打拼，只是一個在拚選戰，另一個則默默用相機紀錄下他熱情與勇氣的身影。這張照片提醒著外界：只要初衷還在，就沒有跨不過的難關。

陳光復夫人吳淑瑾與女兒，自意外發生後就堅守醫院照顧。（記者劉禹慶攝）

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