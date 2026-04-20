李四川宣傳影片傳被施壓下架 黃國昌曝川伯有很多感慨

國民黨新北市長參選人李四川「川伯給推」影片傳被施壓下架，民眾黨主席黃國昌（右）今上「千秋萬事」專訪提到， 他跟李四川聊時，川伯也有提到，當然他自己會有很多的感慨。（圖擷取自「中廣新聞網」YouTube）

國民黨新北市長參選人李四川「川伯給推」影片近日傳出被施壓下架，民進黨參選人蘇巧慧前日回應「我們不可能去施壓」，民眾黨主席黃國昌今上廣播節目「千秋萬事」專訪提到， 他那天跟李四川聊天的時候，「川伯也有提到，當然他自己會有很多的感慨」，這跟一些企業界的好朋友出面挺非執政黨的人所遭到的壓力啊，「我完全都不驚訝」，民進黨政府為了維繫執政權力，無所不用其極。

民眾黨新北市長參選人黃國昌在節目中提到，之前有關潘孟安到立法院司法法制委員會時，說行政院院長怎麼可以不副署法案，會對民主憲政造成嚴重衝擊，結果大概不到1年，行政院長卓榮泰就決定副署法案，事實上是賴清德總統拒絕公布立法院三讀通過法律的擋箭牌，那有一些媒體的從業人員把這個現象寫出來後算是被逼退。

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黃國昌說，這跟所謂一些企業界的好朋友可能出面挺不是現在執政黨的人所遭到的壓力啊，「我完全都不驚訝」，因為現在民進黨政府為了要維繫他們自己執政的權力，繼續的把權力掌握在手上，可以說是無所不用其極。

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