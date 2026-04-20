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    首頁 > 政治

    新北藍白合納入手機民調 黃國昌：新北逾4百萬人 技術上可行

    2026/04/20 09:07 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（右）今上「千秋萬事」專訪，對於新北藍白合有納入手機民調，他表示，新北有超過4百萬人口，技術上可以納入手機。（圖擷取自「中廣新聞網」YouTube）

    民眾黨主席黃國昌（右）今上「千秋萬事」專訪，對於新北藍白合有納入手機民調，他表示，新北有超過4百萬人口，技術上可以納入手機。（圖擷取自「中廣新聞網」YouTube）

    新北藍白合預計4月底會有結果，民眾黨主席黃國昌今上廣播節目「千秋萬事」專訪，對於新北有納入手機民調，他表示，其實沒有什麼太複雜的理由，純粹是民調作業上的技術性問題，新北有超過4百萬人口，技術上可以納入手機。

    節目主持人王淺秋說，這次的民調方式跟一般其他縣市的民調比較不一樣，好像是目前看到唯一納入手機調查的。

    黃國昌表示，因為當初在簽政黨合作協議的時候，目前市話的覆蓋率非常的低，大概只有覆蓋到50%，有非常多人的家裡根本沒裝室內電話，那本來其實在政黨合作協議的時候，都要納入手機，只不過說，當幅員較小時，譬如嘉義市、宜蘭縣，人口數較低，要納入手機會較不好做，但因為新北市是有超過4百萬人口，所以在民調的技術操作層面，是可以納入手機的，其實沒有什麼太複雜的理由，純粹就是在民調執行作業上面，技術性的問題。

    他指出，希望這次民眾黨跟國民黨在這些有競爭的縣市，初選的過程當中，能夠有1個好的典範，不管最後初選的結果怎麼樣，那全力的整合贏得今年年底選舉，應該是最重要的目標，怎樣讓三角形的兩邊和大於第三邊、各自扮演不同的角色發揮不同的戰力，相信這個也是支持者大家共同期待的事。

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