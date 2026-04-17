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    首頁 > 政治

    台南市議長質詢市長 沙崙農場案延燒議會

    2026/04/17 19:09 記者洪瑞琴／台南報導
    沙崙農場開發案在台南市議會上演「議長質詢市長」。（擷取自台南市議會質詢畫面）

    沙崙農場開發案在台南市議會上演「議長質詢市長」。（擷取自台南市議會質詢畫面）

    台南市議會第4屆第7次定期會今（17）日開議，議長邱莉莉質詢市長黃偉哲，關切市府日前撤回原規劃將沙崙農場劃設為「城鄉發展地區第2類之3」（城2-3）案，並指出政策調整恐使外界對沙崙綠能科學城開發方向產生混淆。

    邱莉莉指出，外界資訊與市府說法不一，有稱撤案係因生態保護與在地居民意見，也有說法指配合南部科學園區4期（南科4期）整體規劃，兩者說法存在落差，市府應清楚說明完整策略與時程，避免產業界與地方發展產生不確定性，衝擊企業信心。

    她並提到，高雄市長陳其邁已表態，針對興達電廠機組（第3、4號）不再支持展延，在南科持續擴張及沙崙未來開發情況下，台南整體電力供應是否足夠，亦值得關注。

    市長黃偉哲回應，原規劃北沙崙約400公頃由市府自行推動開發，後續因「南科4期」計劃（南沙崙）提出約500多公頃規劃，考量若合併推動恐被解讀為1次開發逾千公頃，因此市府調整為先配合中央「南科4期」推動，以降低外界疑慮。

    黃偉哲指出，沙崙相關計畫並未終止，後續仍可依整體發展需求再提出或調整；針對草鴞議題，他說明相關區域主要為覓食範圍，並非主要棲息地。

    經發局說明，本案為台糖港墘農場，原規劃為綠能產業園區，因環境影響評估認定不應開發，後續改以「農業智慧園區」為規劃方向。惟考量案地鄰近「南科4期」計畫範圍，為避免影響整體開發進度，將配合「南科4期」推動進程辦理。

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