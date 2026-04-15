藍白合民調啟動！新北市長4月底手機市話3比7 宜縣長全市話5月底定

民眾黨新北市長參選人黃國昌。（資料照）

為備戰年底地方九合一選舉，國民黨、民眾黨上月簽訂政黨合作協議，發佈共同政見並預告協調「藍白合」人選，而民眾黨中央委員會今宣布展開民調整合，先後由工作小組執行宜蘭縣、新北市長提名規劃；其中，新北市長民調預計採計手機、市話「3比7」；宜縣長則採全市話民調、預計5月底定，是否公布民調數字則雙方討論。

國民黨、民眾黨3月簽訂政黨合作協議，將以新北市、嘉義市及宜蘭縣作為「藍白合」選區，而在嘉義市確定由民眾黨前立委張啓楷出線後，民眾黨中央委員會今（15日）宣布，藍白工作小組展開宜縣長、新北市長人選提名民調作業，創下藍白合面對面協商的第一次。

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據了解，宜蘭小組方面的成員，包含國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、國民黨副秘書長李哲華、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，還有民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨中評會主委李偉華等人。

至於新北小組，則有國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席李乾隆、國民黨新北市黨部主委黃志雄，還有民眾黨新北市長參選人黃國昌、民眾黨新北市黨部主委周台竹、民眾黨副秘書長謝泊泓等人與會。

李四川、黃國昌完成協商後表示，雙方協調過程順利，民調相關細節後續將交由黨部說明；民眾黨秘書長周榆修則指出，民調作業確定會有市話及手機，後續會由勝出一方進行說明。

據規劃，新北市長民調採手機、市話3:7，分為手機360通、市話840通，預劃本月底前完成；宜縣長民調則採全市話1068通，預計5月初前完成。屆時民調數字是否公布，尚待雙邊討論後再做決定。

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