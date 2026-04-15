綠提黃世杰戰桃園、莊競程拚竹市 賴清德盼擺脫空白4年

民進黨15日在中執會後舉行新竹市長、桃園市長候選人提名記者會，黨主席賴清德（中）分別為新竹市長候選人莊競程（左）、桃園市長候選人黃世杰（右）繫上競選背帶，並一同呼口號預祝當選。（記者劉信德攝）

迎戰2026地方選舉，民進黨今（15日）正式提名前立委黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，2人不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力，是帶領桃園市與新竹市擺脫空白4年，再度成長的最佳市長人選。

民進黨今天下午召開中執會。據轉述，賴清德表示，經過選舉對策委員會持續徵詢各界建議，並多次開會研商後，今天中執會將針對「2026年桃園市長及新竹市長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名2位市長候選人，1位具備法律專長，另1位擁有生醫工程專業。這2位「縣市好人才」，了解城市未來發展和產業轉型升級，能以專業能力為桃園市和新竹市開創更好的新局勢和新風貌。

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賴清德說，第1位是桃園市長候選人，建請提名曾任立委、法務部政務次長黃世杰。他是桃園優秀的客家子弟，擁有深厚法學專業的他，在桃園縣升格直轄市初期，即被延攬加入市府團隊，不僅幫助解決各局處在第一線面臨的法規問題，也重新整備1500項的法規，讓市府團隊推動施政更加順利；黃也憑藉對桃園地方需求的深入理解，經常提出要將市政資源挹注地方建設的建議，為地方發展奠定更穩固的根基。

賴清德表示，黃世杰經過4年的市府歷練後，2020年進入立法院，在國會的專業問政成績有目共睹；在爭取地方建設與鄉親福利方面，也同樣不遺餘力，深獲肯定，協助桃園地方建設打下完善的基礎。桃園作為是台灣接軌國際的重要門戶，需要一位真正了解桃園需求、為桃園發展打拚的好市長。我相信，黃世杰絕對是最佳的領航員，能夠讓桃園再次找回發展動能，再度展翅翱翔。

賴清德續指，第2位是新竹市長候選人，建請提名曾任立委、現任台灣智庫執行長及國立陽明交通大學助理教授莊競程。新竹不僅是台灣高科技ICT產業的中心，也是台灣生醫科技的產業聚落。新竹市將是下一座護國神山－生醫產業的核心重鎮。莊具有生醫工程專長，且長年在陽明交通大學任教，無論是對新竹學術能量與園區產業脈動，或是對新竹市發展需求，都有高度的掌握。

賴清德說，莊競程擔任立委期間，積極參與「再生醫療雙法」，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」的立法討論與推動，為台灣再生醫療制度與生醫產業發展，奠定重要的基礎。莊正是新竹推動「生醫科技與ICT產業跨領域結合」最需要的專業戰力。我相信，他一定能以生醫專業串聯科技廊帶，將新竹市打造成兼具「科技腦」與「生醫心」的智慧健康首善之都。

據此，賴清德強調，黃世杰與莊競程不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白4年，再度成長的最佳市長人選。賴呼籲，懇請桃園市與新竹市的鄉親好朋友，全力支持民進黨推薦的「縣市好人才」，與地方一起「團結拚未來」。

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