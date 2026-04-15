李貞秀開撕黃國昌！林智群：夜路走多總會遇到「中國人」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀遭中評會開除黨籍後，正式與黨主席黃國昌、陳智菡等人撕破臉。李貞秀昨（14）日接連受邀登上多檔政論節目，火力全開砲轟黃國昌是「睜眼說瞎話、沒人情義理」的偽君子，並質疑黃國昌正試圖將民眾黨「時代力量化」。

李貞秀在節目中澄清，所謂「索要金錢」一事完全是遭人設局與汙衊。她指稱，黨團主任陳智菡私下向媒體放話，稱她開口要5000萬「分手費」；而黨團總召陳清龍更曾主動提及要補償她的收入損失，甚至笑稱要給現金，但被她以「黑錢」為由回絕。李貞秀強調，她當時的回應是「誰要我走就誰買單」，目的是要讓「壞人」付出代價。

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此外，李貞秀更爆出驚人內幕，指稱黃國昌、周榆修去年就曾要求她回中國放棄國籍與戶籍，與後來對外宣稱的立場完全前後不一。她更直言不諱地唱衰黃國昌的新北市長選情，嗆聲：「看他那個死樣子選不上啦！」

對此，律師林智群在臉書發文開酸，「用一句話形容這兩天發生的事情：黃國昌夜路走多了，總會遇到中國人。」引發大批網友共鳴，紛紛留言嘲諷「當有利害關係出現 ，就知道中國人好不好搞了！」、「民眾黨自業自得」、「以夷制夷」、「惡人自有惡人磨」、「多行不義必自斃」。

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