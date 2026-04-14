藍民調：逾5成認同台灣須討論「兩岸統一」

民主文教基金會今日在立法院召開「入席或缺席：拒當交易籌碼 爭取戰略主動」記者會，並公布民調結果。（記者陳鈺馥攝）

「台灣關係法」簽署生效47週年，藍營背景的民主文教基金會今日公布最新民調顯示，逾5成民眾認同台灣必須主動面對討論「兩岸統一」問題；該基金會董事長桂宏誠聲稱，國家統一是憲法所揭示的國家政策，國民黨主席鄭麗文已經揭示兩岸和平，試問如果不以統一為我們的目標，難道台獨能夠和平嗎？

民主文教基金會在立法院召開「入席或缺席：拒當交易籌碼 爭取戰略主動」記者會，並公布民調結果。民調問卷問及，「現在美中台的關係變化很快，有人認為台灣必須主動面對討論兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法。請問你同不同意這種看法？」；非常同意18.5%、還算同意32.2%，合計占50.7%；不太同意17.0%、非常不同意17.3%、未表態14.9%。

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桂宏誠表示，國民黨主席鄭麗文與中共總書記會面，許多美國國會議員發文紀念「台灣關係法」47週年，賴總統日前發文自豪「台灣身處第一島鏈的關鍵位置」，這是自甘作為美國霸權主義的附庸。

桂宏誠指稱，賴總統自豪台灣是美國「抗中」的第一島鏈，目的是要追求務實的台灣獨立，本次民調特別探詢了民眾對於兩岸統一的看法，結果有逾5成民眾認同應面對討論。國家統一是憲法所揭示的國家政策，鄭麗文主席已經揭示兩岸和平，如果不以統一為我們的目標，難道台獨能夠和平嗎。

新黨副主席李勝峯說，從民調來看，疑美論已經定案，疑美是一個趨勢，賴政府態度要走上「親美」、「舔美」，這個與民調差距太大了。由於討論「兩岸統一」這一題，居然出現這麼高的比例，有超過一半認為應討論兩岸統一。到底統一好不好、對不對，利弊是什麼？台灣總該面對討論，尤其藍營政治人物更需要面對。

中國文化大學講座教授楊泰順分析，本次民調沒有調查獨立建國的傾向分布，所以可以把這次民調視為對於和平統一的調查。統獨議題在台灣長期割裂情況下，對於和平統一連藍營檯面上政治人物都有點忌諱，而和平統一最大障礙是美國因素，主要是台灣安全長期仰賴美國。

根據民調，「對於美中今年將舉辦多次高層會議，在台灣沒辦法參與下，是否擔心台灣的未來被當作交易的籌碼？」非常擔心13.9%、有點擔心26.5%、不太擔心24.9%、完全不擔心17.9%；楊泰順表示，民眾表現得非常模擬兩可，在統計上不是很大，其實是在誤差範圍內

此外，問卷問及，如果兩岸發生軍事衝突，你認為美國會不會「無條件」派兵來保護台灣？認為一定不會28.2%、可能不會26.2%、可能會16.2%、一定會12.4%、未表態17.0%。

楊泰順分析，這一題共有54.4%認為美國「不會」無條例派兵來保護台灣，這無疑是當頭棒喝，民眾針對美國對台灣的支持不會抱持虛幻的想像；台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，從交叉分析可看出，藍綠傾向的民眾對於美國會不會派兵，認知有非常大的落差，這個真的是兩個世界。

清華大學通識教育中心助理教授何志勇說，從民調來看，美國軍事援台不分，藍綠其實是各自歸隊。至於兩岸交流方面，綠營支持者也認為兩岸要交流，但是不是希望以「國與國」方式來交流，這份民調並沒有做。

本次民調由民主文教基金會，委託艾普羅行銷市場研究公司執行，調查對象是全國年滿20歲以上的民眾，訪問日期為今年4月4日至7日，以電話訪問，有效樣本1076人，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差正負3%，依性別、年齡、學歷及縣市等變數進行加權。

民主文教基金會董事長桂宏誠（右）今日表示，國家統一是憲法所揭示的國家政策，如果不以統一為我們的目標，難道台獨能夠和平嗎？（記者陳鈺馥攝）

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