蔣、盧籲中央別卡關中共10涉台措施 陸委會：須雙方政府正式協商

陸委會主委邱垂正今日強調，這些都涉及核心國家安全和政府公權力行使，必須由政府機關評估，雙方政府正式協商，再做出妥適安排。（翻攝直播）

鄭習會後，國共統一戰線合流，中共宣布10項涉台措施，包括推動恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕也喊話，籲中央政府不要卡關。陸委會主委邱垂正今日強調，這些都涉及核心國家安全和政府公權力行使，必須由政府機關評估，雙方政府正式協商，再做出妥適安排。

台中市長盧秀燕昨天引述「路如果通，子孫就會成功」，呼籲民進黨政府勇於回應中國的善意，「不但繫鈴，也要解鈴」；台北市長蔣萬安也對賴清德總統喊話，希望中央不要卡關，應以民生為念，別把人民交流當政治籌碼。

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邱垂正今早接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，政府立場非常清楚，為了確保國家利益，凡涉及公權力事務，必須在對等尊嚴前提下，協商才具有效力，才能保障民眾權益，國共兩黨繞過政府建立的溝通或交流平台，都不能違反法律規定。

邱垂正質疑，這算是惠台嗎？從歷史經驗、民眾感受都可以證明，這些措施從2005年開始不斷上演，有人說是老把戲、空包彈、口惠實不至、新瓶裝舊酒，這些讓利措施，大家認為都是中共統戰，因為常常關關停停，用莫須有的理由禁止。

邱垂正談及，本來台灣水果可以銷到中國，等到產生依賴，常基於一些理由就突然喊停，造成農漁民莫大損失，這種片面讓利未經政府協商，往往只是包裝成大禮包的糖衣毒藥。

「中共常把經貿武器化，對台灣進行政治勒索，本質就是養套殺！」邱垂正說，政治上你不配合他，政策上有所牴觸，中共就開始用殺的。2019年7月底，中國突然發布禁令，8月1日起禁止中客來台自由行，「說斷就斷」造成旅遊業者血本無歸、哭訴無門。

此外，中共更聲稱檢出介殼蟲，台灣的鳳梨、芒果、蓮霧、釋迦都因介殼蟲被禁止輸中，後來有政治人物赴中講支持九二共識，中方才放行特定農園的釋迦。

邱垂正舉例，石斑魚也被指控有禁藥，就有政治人物去附和九二共識，中共才解禁一些。「先卡後放」、精準放再卡，完全是統戰操作，而且不是全區開放，只有特定縣市的特定農園才放，統戰已精準做到台灣內部，甚至有介選嫌疑。

邱垂正批評，當時是直接禁止台灣鳳梨、芒果進口，說禁就禁，根本沒有科學討論，背後政治動機非常明顯，就是要來重複養套殺，這對弱勢農民不公平，「這不是惠台政策，而是擾台措施」。

「10項措施涉及公權力，必須要由政府協商！」邱垂正強調，10項措施有恢復兩岸直航正常化、滬閩來台自由行，以及對金門通電、通氣、通橋等，這些涉及「跨國」基礎設施及飛航安全、通關檢疫、人員往來安全，這些都涉及核心國家安全和政府公權力的行使，必須要由政府機關評估，須由雙方政府正式協商，再做出妥適安排，對民眾才有保障，國家安全才能夠維護，一定要透過政府正式協商，才能維護民眾權益。

關於中國提出10項涉台措施，會不會透過海基會跟中國談？邱垂正回應，政府支持健康有序的兩岸交流，確保國民的權益，不應成為特定政黨政治交易的籌碼，呼籲對岸如果真的要推動兩岸健康有序交流，就應該透過兩岸建立的機制，這樣才是正道。

針對中共設下九二共識等政治前提，他強調，政府不可能接受接受中共所提條件去協商，這等於是要消滅中華民國。我們是民主國家，怎麼會去消滅自己國家和主權？像鄭麗文附和中共敘事，將九二共識做為兩岸對話前提，這是在當中共消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

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