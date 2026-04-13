巴西駐台代表喊一中稱「國民黨主席也認同」 梁文傑：錯誤訊息影響

陸委會副主委梁文傑今（13）日表示，外國人會看到台灣最大在野黨在兩岸議題上的立場，桑路易的發言，代表在野黨對國際社會發出錯誤訊息的影響已經發生。（記者陳逸寬攝）

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近期接受媒體專訪，聲稱台灣是中國的一部分，且不承認台灣是獨立國家，並指出國民黨主席也持相同立場。陸委會副主委梁文傑今（13）日表示，這正是陸委會擔心的後果，外國人會看到台灣最大在野黨在此議題上的立場，桑路易的發言，代表在野黨對國際社會發出錯誤訊息的影響已經發生。

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，併請大陸委員會、交通部列席。民進黨立委陳冠廷質詢關切巴西駐台代表發表一中言論。

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根據網媒「上報」專訪報導，桑路易說，台灣是中國的一部分，巴西及大多數國家都不承認台灣是獨立國家，連在台灣內部都有國民黨主席抱持相同看法。外交部今日已向桑路易表達嚴正抗議與關切。

梁文傑答詢表示，這就是他們所擔心的其中一項後果，對外國人來講，會看到台灣最大在野黨在此議題上的立場；對中共來講，若能讓最大在野黨說出「台灣問題是內政問題」、「不要讓外國人介入」，在政治上面就是非常大的勝利，會對國際社會發送錯誤訊息。他認為，桑路易的發言代表影響已經發生。

梁文傑也強調，所謂10項惠台措施就是新瓶裝舊酒，對台灣的實質利益不大，卻換得重大統戰宣傳勝利，對台灣國家生存有重大影響。

陳冠廷接著關切，中共是否會以相同的外交敘事模式，影響巴西之外的「金磚國家」。國安局長蔡明彥表示，國安局有在注意及統整中共接觸哪些國家，主要關注2面向，一是關切哪些國家配合中共敘事框架，第二個面向則是各國切入部分分別為何，有些國家切入點為「台灣是中國的一部分」，有些較含蓄稱尊重「一中原則」，也有些表態反對台獨、引述聯大第2758號決議等。

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