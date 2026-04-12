想玩海盜船被禁止！蔡英文狂吐槽陳其邁 賴瑞隆也被點名

蔡英文（中）、賴瑞隆（左）、陳其邁（右）在果嶺公園的裝置藝術鳥頭前合影。（資料照）

前總統蔡英文卸任後化身「最強脆友」，近日因數日未發文，急壞一票擔心她「手機被隨扈沒收」的網友。昨（11）日蔡英文霸氣回歸，一早6點就發文宣告「誰說我消失的」，隨即現身高雄果嶺公園，與高雄市長陳其邁及市長參選人賴瑞隆展開一場充滿笑料的「總統級散步」，不僅大膽爆料高雄市長陳其邁不敢吃香菜，還幽默抱怨想玩海盜船卻被幕僚攔阻。

蔡英文昨日一早6點便在Threads發文向網友打招呼，直言「誰說我消失的，你們週末早上6點起得來嗎？我要去搭高鐵。」隨即開啟高鐵南下模式。首站抵達高雄果嶺公園，與市長陳其邁及市長參選人賴瑞隆一同散步、野餐。

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她不改冷面笑匠本色，不僅爆料陳其邁不敢吃香菜「令人遺憾」，還在陳其邁自稱3歲時投以嫌棄眼神，冷冷吐槽「一時不知道怎麼接」。面對陳其邁邀約挑戰「走完18洞」，蔡英文也在貼文下方幽默回嗆：「18洞，還是加碼乘以二36洞，我都可以。但是，我看今天擦汗比較多的人，好像是你。你練好，我下次再來。」

除了美食與體能挑戰，蔡英文也PO出與賴瑞隆一起搭小火車時，興奮望向海盜船的畫面，無奈表示本來想搭乘，卻被告誡太危險，最後只能陪賴瑞隆坐小火車。針對賴瑞隆宣稱已通過「總統級測驗」，蔡英文更是直接回應：「誰說你測驗通過的，你要努力選上市長才算過關。」

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