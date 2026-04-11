北京明可能宣布惠台「大禮包」 我方沙盤推演因應

國民黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）會面。（美聯社資料照）

國民黨主席鄭麗文預計明（12日）結束訪中，陸委會預判，鄭麗文返台前夕，中共將祭出惠台措施或所謂的「大禮包」，包括台灣農漁產品輸中零關稅、恢復部分ECFA早收清單，另也可能持續加碼開放中客來台觀光。兩岸人士研判，從「連胡會」的經驗，北京很可能12日就會宣布，我方也有因應。

兩岸人士指出，2005年的「連胡會」，中國是在時任國民黨主席連戰返台當天，宣布34項農漁產品免關稅的措施，中方當時還贈送一對大貓熊「團團」和「圓圓」，後來兩隻貓熊落腳在台北市立動物園。以此研判，北京很可能12日就會宣布相關的惠台措施。

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事實上，中共總書記習近平昨在會見鄭麗文時已稱，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入中國千家萬戶。兩岸人士說，從此可知，中國惠台措施，主要是農漁與工業產品，他也坦言，政府無法阻止這些產品賣到中國。

不過，該名人士表示，過去鳳梨釋迦輸中，農民搶種，但對岸說斷就斷，市場很不穩定，農業部只好鼓勵農民廢耕轉作，還花錢補助，「這些都是納稅人的錢，等於政府還要來幫國共會談收拾殘局」，此次「鄭習會」後很可能重蹈覆轍。

對於中國開放台灣商品進入，他認為，最可能就是當年中斷的ECFA早收清單品項，包括石化等，但中國內部石化產能過剩，對台灣的石化業來說，不是減稅就可以順利進入中國市場，「是已經競爭不過對方的問題」。

至於開放中客部分，現在僅中國福建居民可到金門、馬祖旅遊，在今年2月初「國共智庫論壇」後，中國文旅部雖正式宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊，但對岸一直不願與我方溝通，兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商，因此並未正式開放。兩岸人士研判，雖然中國仍會再進一步加碼宣布開放中客來台，但未來仍會卡在「小兩會」，若沒有經過「小兩會」，就無法推動兩岸觀光。

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