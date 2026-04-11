國安官員：鄭習會後國共新聞稿高度一致且偏離台灣利益

中共中央總書記習近平10日在北京人民大會堂會見國民黨主席鄭麗文，兩人在公開致詞後舉行閉門會談，鄭麗文在會後召開中外記者會說明會談內容，國、共兩黨也分別發布新聞稿。（資料照）

國共兩黨「鄭習會」後釋出的會談內容與新聞稿引發關注，國安官員表示，國共新聞稿在核心論述與政治語彙上高度一致，談及「九二共識」、「反對台獨」及「中華民族復興」等關鍵表述，顯示雙方在會前已有針對論述進行協調，但相關立場與台灣核心利益出現落差。

中共中央總書記習近平10日在北京人民大會堂會見國民黨主席鄭麗文，兩人在公開致詞後舉行閉門會談，鄭麗文在會後召開中外記者會說明會談內容，國、共兩黨也分別發布新聞稿。

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國安官員表示，鄭麗文與國民黨在諸多語彙、敘事的鋪陳，以及後續政治目標的設定上，與習近平或中共官方高度一致，卻與台灣的核心利益不一致。

國安官員舉例，雙方在會後新聞稿均提到「在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上」、「中華民族偉大復興」、「命運共同體」、「共同政治基礎」、「推動兩岸關係和平發展」、「中華文明」、「傳承弘揚中華文化」、「為同胞謀福祉」、「振興中華」。

國安官員說，國民黨直接使用的「命運共同體」源自習近平的外交論述，「中華民族偉大復興」是中共建黨百年核心論述，而「中華民族現代文明」則是習近平於2023年提出。

此外，國共雙方也都提到「十五五」計畫，反對「外力」介入或干涉，鼓勵兩岸青年交流，以及兩岸雖制度不同，但要相互尊重、相向而行，不是分裂的藉口等。

國安官員表示，雙方的新聞稿在核心論述框架、政治話語體系、價值主張以及結構安排上，均呈現高度協同，超過一般政黨交流可預期的「共識範圍」，且在若干關鍵政治表述上幾乎逐字吻合，顯示國共雙方在會前便存在相當程度的論述協調。

國安官員指出，鄭麗文在南京中山陵謁陵時，花相當大篇幅談「日本帝國主義」當年對台灣的壓制，將兩岸現狀歸咎於甲午戰爭造成至今未能癒合的傷口，並提到「西方帝國主義」、「西方霸權」等，這些論點除了迎合中共的敘事，「仇日、反美」的敘事鋪陳也是過去國共交流時所未見。

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