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    首頁 > 政治

    鄭習會後重開農產品輸中？農業部籲依國際慣例及科學恢復輸入

    2026/04/11 14:20 記者吳柏軒／台北報導
    農業部今（11日）表示，中國政策不透明又不確定，多次不符國際規範或科學原則當理由，禁止我國農產輸中，呼籲中方遵守國際貿易慣例，與我方科學諮商，恢復輸入。圖為石斑魚。（資料照）

    農業部今（11日）表示，中國政策不透明又不確定，多次不符國際規範或科學原則當理由，禁止我國農產輸中，呼籲中方遵守國際貿易慣例，與我方科學諮商，恢復輸入。圖為石斑魚。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文赴中國與國家主席習近平會面，傳出將送出「大禮包」，如中國重新開放對台灣原本被禁止輸中的農產品，對此，農業部今（11日）表示，中國政策不透明又不確定，多次不符國際規範或科學原則當理由，禁止我國農產輸中，呼籲中方遵守國際貿易慣例，與我方科學諮商，恢復輸入。

    農業部指出，過去台灣農產品對中國市場依賴度較高，但中國近年屢次以不符合國際慣例與科學原則的理由，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口，且忽視我方多次諮商要求，嚴重影響我農民收益。

    農業部舉例，如中國自111年6月起全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，但迄今中方並未回應我方，僅公布部分輸銷名單，且無相關說明，顯見中國政策不透明且具高度不確定性，實非台灣農產品外銷可長期依賴的穩定市場。

    農業部強調，政府近年積極推動農產品出口市場多元化，110年至114年我農產品外銷中國以外市場金額約39.4億至45.6億美元，均較109年38.9億美元成長；也協助多元布局國際市場，包括鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本、芒果與番石榴外銷歐盟、文旦柚外銷馬來西亞，以及生鮮豬肉、豬皮、豬內臟外銷菲律賓、新加坡等。

    農業部指出，以鳳梨為例，原本高度依賴中國市場，經農業部與農民及業者共同努力拓銷日本市場，鳳梨銷日數量從109年的2160公噸，增至114年1萬6014公噸，成為最大出口國，也帶動鳳梨輸往新加坡、紐澳等高端市場成長。也透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。

    農業部重申，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，政府都會支持並協助產業全力爭取，未來也將持續與產業攜手，穩健推動農業轉型升級，共同面對外部環境變化，確保農民收益與產業永續發展。

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