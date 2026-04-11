鄭麗文見北京市委書記 稱若重執政恢復兩岸故宮交流

國民黨主席鄭麗文11日參訪北京中關村。圖為鄭麗文與機器手合影。（中央社）

國民黨主席鄭麗文今天在北京飯店與北京市委書記尹力會見。鄭麗文表示，去年兩岸故宮的百年院慶，因為「眾所周知的理由」，無法聯手舉辦相關活動，並稱國民黨重新執政後，會快速的恢復兩岸故宮密切交流。

鄭麗文今天上午前往北京西郊香山碧雲寺，拜謁國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚。訪問團一行上午步入碧雲寺內所設的孫中山紀念堂，對紀念堂中的孫中山先生漢白玉全身塑像行三鞠躬禮，兩旁擺放的花圈緞帶上書寫「總理孫中山先生靈鑒」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。

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之後，一行人抵衣冠塚，鄭麗文率國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源等人，向置於金剛寶座塔內的孫中山先生衣冠塚再次行三鞠躬禮。

接著，鄭麗文一行前往中關村參訪，結束後到北京飯店與尹力會見。

鄭麗文向尹力提出3項期待。第一，希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物的交流能夠全面深化與推動，希望能夠對兩岸關係重要的史料保存跟交流；第二，全力推廣兩岸文旅的交流、弘揚中華文化；第三，加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

她並表示，去年兩岸故宮的百年院慶，因為「眾所周知的理由」沒有辦法聯手共同舉辦相關的活動，「我們覺得相當的遺憾」，「國民黨很快就會重新執政了，重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切交流」。

尹力則說，在當前錯綜複雜的國際形勢下，中共總書記習近平提出的四個堅持已經成為「我們正確的處理兩黨兩岸關係的共同堅守」。

他稱，今年是孫中山先生誕辰160週年，對孫中山最好的紀念就是繼承他的精神，為民族振興、中華民族的振興，國家的統一而繼續奮鬥。

尹力還說，北京是政治、文化、國際交往科技創新中心，京台科技論壇舉行了28次，對於台胞在北京的投資興業學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在北京展業發展。鄭麗文一行人今天下午將去參訪北京故宮。

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