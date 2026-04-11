從連胡會到習鄭會 學者：民族認同從溫情呼喚轉為法律壓迫

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會。（記者廖振輝攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨在北京會晤。台灣智庫諮詢委員會董立文今天表示，習鄭會與20年前的連胡會的不同之處在於，胡錦濤談中國認同若是「溫情呼喚」，習近平談民族認同則是「法律壓迫」，如民族團結進步促進法、懲獨22條；學者范世平指出，此次參訪團僅有一位企業界人士，這顯示中國經濟的下行，講再多的中華民族偉大復興都是蒼白無力的。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，會中首先由陸委會副主委沈有忠進行演講，隨後邀請與會學者發表看法。

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台灣智庫諮詢委員會董立文指出，「習鄭會」與20年前的「連胡會」最大不同是，20 年前胡錦濤談中國認同，若還算是「溫情呼喚」，今天習近平講民族認同，是「法律壓迫」。中國才剛通過「民族團結進步促進法」，不遵守會被制裁法辦，若把習近平的框架帶回台灣，台灣人民身上將再增加枷鎖。

董立文也說，習近平今天口中的「台獨」與胡錦濤20年的台獨也大不相同，20年前胡錦濤講的台獨，如果是一個政治用語的話，今天習近平嘴巴所講的台獨，叫做「懲獨22 條」。此外，鄭麗文面對國際媒體詢問是否同意「和平統一」，她最後承認，這個要一步一步來，但習近平想的和平統一叫做「強制統一」，呼籲鄭麗文懸崖勒馬。

范世平：中國經濟無吸引力 講再多偉大復興「蒼白無力」

台師大東亞學系教授范世平指出，此次「習鄭會」參訪團有14個人，僅有一個企業界人士，這與2005年前「連胡會」相比，當年企業界人士爭先恐後包機，包含台泥辜成允、中信辜仲諒、台玻林伯豐、東元黃茂雄，佔了台灣股票市值的企業家紛紛前往北京，這凸顯了台灣20年間產業的變化，以及中國經濟的下行。

范世平直言，中國的經濟紅利已經不存在了，中國對台灣的企業界沒有吸引力了，中國對台灣年輕人不再是前往淘金、前往工作、前往求學、前往置產的天堂。當這兩個條件不存在的時候，中國沒有吸引力的時候，講再多的中華民族偉大復興、中國人、兩岸一家親、兩岸擴大交流，這都是非常蒼白無力的。

吳瑟致：鄭麗文隻字未提「中華民國」 「中國」成習鄭共同敘事

台灣智庫中國政策研究中心教授吳瑟致說，鄭麗文在會後記者會中，完全沒有提到「中華民國」，通篇充斥著「中國」跟「中華民族」，以及複述「習總書記」的話，過去是中共片面的敘事，現在是「國共」或是「習鄭」共同敘事。對於鄭麗文提到「兩岸要超越政治對抗」，他質疑，國民黨是台灣的忠誠在野黨，還是中國、中共的忠誠在野黨，難道國內不應該先超越對抗嗎？

吳瑟致指出，習近平提到「台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，大陸絕不惜、絕不容忍」，這哪裡是和平的對話？而美方敦促北京停止對台灣的軍事跟外交跟經濟上的施壓，與台灣展開有意義的對話，他直言，「習鄭會」是沒有意義的對話，和平的前提、根本問題是「中共對台軍事威脅」，這個都不談，直接跳脫用血緣、用民主這種所謂的大框架來去談兩岸和平，說空話很簡單。

張國城：民主國家政治爭議侷限國內 不給盟邦錯誤訊息

臺北醫學大學通識中心教授張國城表示，美國現在跟以色列、伊朗打仗，美國總統川普、以色列總理納坦雅胡的戰爭決策在國內都受到一定的挑戰，他們也面臨年底的大選，但兩國的野黨都不會在此時乘虛而入，到伊朗的首都德黑蘭求和，攻擊國內不支持的本國領袖。這是非常鮮明的對比，政治的爭議跟鬥爭，在現代民主國家都是侷限在國境以內，就是為了不要給盟邦、給敵人錯誤的訊息。

中華亞太菁英交流協會11日舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，陸委會副主委沈有忠（中）、台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城（左一）、台灣師範大學東亞學系教授范世平（左二）、台灣智庫諮詢委員董立文（右二）、台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致（右一）與會發表看法。（記者廖振輝攝）

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