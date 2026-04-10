歷經1272天煎熬！市府啟動行政裁量 3歲「戶籍孤兒」如願成台中人

謝志忠（右2）等議員幫「戶籍孤兒」爭取設籍成功。（記者蘇孟娟攝）

台中3歲幼童因生母（越籍）在越南尚有婚姻，無法報戶口，後來生母離婚與台籍生父結婚，雖確認生父為台灣人，報戶口仍遭拒，淪「戶籍孤兒」，議員謝志忠等昨（9日）緊急質詢指幼童苦無身分，連上幼兒園都無法報名；台中市府今火速啟動行政裁量協助設籍，幼童歷經1272天終於正式成為「台中人」。

這名3歲幼童因出生時越籍母親在越南另有婚姻關係，雖然經DNA鑑定確認台中生父，但無法戶籍登記，隔年越籍生母跟前夫離婚後，在台與台中男結婚登記，並為其子提起否認之訴，確認幼童非越籍生母前夫之子，民眾以為終於能幫幼童報戶口，卻因向法院提起否認之訴僅能證明幼童非生母越籍前夫之子，不能直接延伸是台中生父之子，仍被打回票。

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謝志忠指出，3歲童淪「戶籍孤兒」，3年來無法享有健保，連最近幼兒園要開始登記了，也無法報名，家長求助無門，他與其他議員昨幫爭取市府行政裁量協助，市府今從善如流予以協助，讓3歲童今天終於完成設籍，歷經1272天終於成為台中人，有了身分證字號，可以申請健保卡，就醫時能享有基本保障，也能就學。

謝志忠今在議會再次要求民政局全面盤點類似案件，幫面臨同樣困境的幼童早日獲行政裁量協助，另因3歲童的設籍被卡了3年，要求社會局應補給幼童包括生育津貼等社會福利；民政局跟社會局均表示，會全力研議協助。

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