為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    歷經1272天煎熬！市府啟動行政裁量 3歲「戶籍孤兒」如願成台中人

    2026/04/10 21:19 記者蘇孟娟／台中報導
    謝志忠（右2）等議員幫「戶籍孤兒」爭取設籍成功。（記者蘇孟娟攝）

    謝志忠（右2）等議員幫「戶籍孤兒」爭取設籍成功。（記者蘇孟娟攝）

    台中3歲幼童因生母（越籍）在越南尚有婚姻，無法報戶口，後來生母離婚與台籍生父結婚，雖確認生父為台灣人，報戶口仍遭拒，淪「戶籍孤兒」，議員謝志忠等昨（9日）緊急質詢指幼童苦無身分，連上幼兒園都無法報名；台中市府今火速啟動行政裁量協助設籍，幼童歷經1272天終於正式成為「台中人」。

    這名3歲幼童因出生時越籍母親在越南另有婚姻關係，雖然經DNA鑑定確認台中生父，但無法戶籍登記，隔年越籍生母跟前夫離婚後，在台與台中男結婚登記，並為其子提起否認之訴，確認幼童非越籍生母前夫之子，民眾以為終於能幫幼童報戶口，卻因向法院提起否認之訴僅能證明幼童非生母越籍前夫之子，不能直接延伸是台中生父之子，仍被打回票。

    謝志忠指出，3歲童淪「戶籍孤兒」，3年來無法享有健保，連最近幼兒園要開始登記了，也無法報名，家長求助無門，他與其他議員昨幫爭取市府行政裁量協助，市府今從善如流予以協助，讓3歲童今天終於完成設籍，歷經1272天終於成為台中人，有了身分證字號，可以申請健保卡，就醫時能享有基本保障，也能就學。

    謝志忠今在議會再次要求民政局全面盤點類似案件，幫面臨同樣困境的幼童早日獲行政裁量協助，另因3歲童的設籍被卡了3年，要求社會局應補給幼童包括生育津貼等社會福利；民政局跟社會局均表示，會全力研議協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播