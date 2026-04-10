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    首頁 > 政治

    李明璇拚松信選區初選聲音沙啞 柯志恩心疼力挺

    2026/04/10 13:26 記者何玉華／台北報導
    李明璇（左）參加國民黨台北市議員松山信義選區初選，立委、高雄市長候選人柯志恩陪同力挺。（李明璇辦公室提供）

    李明璇（左）參加國民黨台北市議員松山信義選區初選，立委、高雄市長候選人柯志恩陪同力挺。（李明璇辦公室提供）

    國民黨台北市議員松山信義選區初選將在4月19日至21日晚間進行電話民調，5名新人搶2席提名名額；參選人李明璇今（10）日一早再前往南京公寓市場掃街拜票，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩陪同力挺。李明璇沙啞的聲音顯見拜票衝刺不遺餘力，讓柯志恩直呼「心疼」。

    李明璇沙啞著聲音說，近期全力投入基層拜票行程，每天清晨站路口、跑市場，平均每天掃街3至4個市場，「用盡全力拚選戰」，就像當年在高雄艱困選區參選立委時一樣，全心全力投入。

    柯志恩聽到李明璇沙啞的聲音，直呼「真的很心疼」，但也正是她努力的最好證明。「她是耗盡全身力氣在拚這場選戰，大家都看得見！」柯志恩說，過去參選高雄市長時，李明璇擔任發言人全力輔選，「今天換我來幫她發言！」

    柯志恩指出，李明璇長期投入國民黨各項選戰，不論是大罷免時期或各地輔選行程，只要能出力，她總是衝在第一線，是「非常神勇的女戰將」，責無旁貸要幫她衝到最高票，這不只是選舉，更是對她過去付出的最好回饋。呼籲支持者在電話民調時全力相挺，「唯一支持李明璇」。

    李明璇表示，一步一腳印走到今天，沒有捷徑，只有全時間投入，每天在市場、在街頭，一次又一次與選民面對面累積信任。這是一場黨內初選，她會盡全力守護團結，不讓黨內撕裂，更不讓選舉再淪為對立的舞台。她會持續勤走各市場與路口，加強拜票強度，盼在激烈的松山信義選區中脫穎而出。

    李明璇（右）參加國民黨台北市議員松山信義選區初選，立委、高雄市長候選人柯志恩陪同力挺。（李明璇辦公室提供）

    李明璇（右）參加國民黨台北市議員松山信義選區初選，立委、高雄市長候選人柯志恩陪同力挺。（李明璇辦公室提供）

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