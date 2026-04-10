案揭鄭麗文夫曾為線民 沈榮欽批鄭麗文、黃國昌都背離學生理想

民眾黨主席黃國昌（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

國家檔案館的一份調查局校園佈建檔案，揭露國民黨主席鄭麗文的丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌曾被接觸吸收為「運用人員」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，鄭麗文與黃國昌都曾是反國民黨的大新社出身，後來紛紛背棄學生時的理想，成為國民黨與民眾黨的主席，藍白兩黨對於背骨似乎不以為意，利益遠比理想重要。

沈榮欽在臉書PO文表示，昨天陳德銘在《鏡報》這篇文章在沈榮欽Line群組內瘋傳，當時我接受記者採訪時還開玩笑說：鄭麗文對於愛情堅貞不渝，但是對於信念則隨隨便便。不料結束後立刻看到鄭麗文先生駱武昌是調查局線民的投書，外省家庭出身的鄭麗文，原本不會說台語，後來加入台大大論社，搖身一變為台獨激進份子，過去便有人猜測，部分或許和她的本省家庭出身的男友駱武昌有關。

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沈榮欽指出，當時台大學生活動中心238室有兩個異議性社團，分別是辦校園報的大新和辦雜誌的大論，因為共用同一個社辦，所以像鄭麗文和駱武昌等人通常會同時加入兩個社團，大論和大新都是校園異議色彩比較鮮明的社團，和早期黨外人士，或是後來民進黨新潮流的邱義仁等人交好。當時國民黨固然公然進駐台大校園各系與學院，異議性社團則是校方用來稱呼不遵從國民黨意識形態的學生社團。異議性社團通常要求政黨不得介入校園，因此多和民進黨保持一定距離，像大論和大新這樣社團，即使在異議性社團中，也算是相對比較激進的，其中大論又比大新激進，例如他們會用汽油彈當雜誌封面，暗示武裝抗議。有時他們也會暗諷其他異議性社團學生不夠激進。

沈榮欽續指，鄭麗文和駱武昌就是出身這樣的社團，而駱武昌又被視為比鄭麗文更激進，還曾諷刺其他異議社團缺乏和國民黨政府決裂的決心。因此你不難想像後來知道駱武昌其實是調查局「抓耙仔」的訝異，駱武昌當時的外號「馬各」，是將他的姓拆開而得，而他在調查局線民的化名則是「馬超」，調查局和駱武昌沒能在綽號上發揮創意，以致於如此容易為人認出。

沈榮欽分析，原來早在1987年，駱武昌大二與鄭麗文開始交往時，就成為國民黨特務機關的「抓耙仔」，這麼多年來，不知道鄭麗文是否知曉？又是何時知道？對她是否有所影響？是否他也曾參與這一切？鄭麗文與黃國昌都曾是反國民黨的大新社出身，後來紛紛背棄學生時的理想，成為國民黨與民眾黨的主席，藍白兩黨對於背骨似乎不以為意，利益遠比理想重要。

沈榮欽直言，對很多人而言，這是時代的悲劇，但是對我而言，彰顯的卻是人性之醜惡。相較投靠敵人的飛黃騰達，那些在本分上堅持理想、數十年如一日的小人物，才是人性光輝之所繫。

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