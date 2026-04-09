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    首頁 > 政治

    才喊和平之旅！共軍突宣布實彈射擊 林俊憲酸：國民黨照單全收

    2026/04/09 18:37 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文高喊「和平之旅」赴中訪問，中共卻於今（9）日上午宣布在黃海實施「實彈射擊」。對此，民進黨立委林俊憲表示，這再次印證他先前說的，「這場見面的主動權，從頭到尾都掌握在共產黨手上，國民黨只有照單全收的份」。

    林俊憲在臉書發文表示，鄭麗文今天參觀上海洋山港，致詞時感性表示：「在天上飛的應該是鳥，而不是飛彈。」截至今天早上6點，國軍偵獲24小時內擾台共機6架，其中甚至有5架跨越海峽中線。讓他直呼，「一點面子都不給的嗎？習主席好狠啊」。

    林俊憲指出，這也再次印證他說的，這場見面的主動權，從頭到尾都掌握在共產黨手上，國民黨只有照單全收的份。不要說什麼禮遇尊重了，這簡直是刻意羞辱，鄭麗文訪中期間共機還擾台，會在台灣造成什麼觀感？中共會不知道嗎？怎麼可能，他們清楚的很。

    林俊憲說，中共的每個舉動安排，背後都有高度的政治象徵意涵。早年國共重新接觸時，中共還願意勉強給國民黨接近「對等」的禮遇，但近年是直接把國民黨當成「要飯」的，演都不演。「有人要問，我講這些話有證據嗎？當然有，去看看徐春鶯的起訴書吧，國民黨被當『要飯』的證據都在裡面呢！」

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