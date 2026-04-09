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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱為兩岸中國人種下和平種子 謝志偉批：把台灣自由民主賜死

    2026/04/09 09:19 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文7日率團赴中訪問，昨日到南京中山陵謁陵時，提及孫中山先生創立中華民國，並稱希望他們今天不只為「兩岸的中國人」，也為所有人類種下和平的種子。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文7日率團赴中訪問，昨日到南京中山陵謁陵時，提及孫中山先生創立中華民國，並稱希望他們今天不只為「兩岸的中國人」，也為所有人類種下和平的種子。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文7日率團赴中訪問，昨日到南京中山陵謁陵時，提及孫中山先生創立中華民國，並稱希望他們今天不只為「兩岸的中國人」，也為所有人類種下和平的種子。駐歐盟代表謝志偉發文質疑鄭麗文的說法是在搭配中共把台灣的「自由民主」賜死，「說是去祭拜中國祖宗，其實是去埋葬台灣民主」。他也直言「絕對不能有人得逞」。

    鄭麗文昨到南京中山陵謁陵時表示，孫中山先生創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國，並稱「中山先生一生愛好自然，重視生態，鼓勵植樹」、「習近平總書記也非常的重視生態保育，每年都提倡要植樹。希望我們今天，不止為兩岸的中國人，也為所有的人類，種下和平的種子」。

    謝志偉在臉書發文指出，「反台獨、九二共識等」其實全都是中共政權意圖消滅自由民主及侵略台灣的藉口。他質疑鄭麗文主席赴中不但呼應這些藉口，還美其名為「和平」之旅。

    謝志偉表示，鄭麗文這趟「和平之旅」，其實是助紂為虐兼為虎作倀的「扼殺台灣自由民主之旅」。這點讓他想起德文的「墓園」（der Friedhof）這個字。

    謝志偉解釋，「Friedhof」為複合詞，「Fried」與「Frieden」（和平）同源，「Hof」則為「（屬教堂之）廣場、園區」之意。「Frieden」今義固為「和平」 - 如諾貝爾和平奬 -「Friedensnobelpreis 」，然與教堂相屬時，「Fried（en）」 古早的本義其實是「保護、不受打擾 - 教堂周邊為亡者圈起來象徵著與世無爭、與主同在的終極『和平』之所在」。

    謝志偉說明，易言之，基督教的「Friedhof」指涉的是「人之死亡在先，亡後才得永生之和平。」同樣地，鄭主席等於是在搭配中共把台灣的「自由民主」賜死在先，然後，讓所有台灣人都變成「永生都為中國人」。這樣，台灣人就終於能獲得中共所應許的「和平」了。

    謝志偉諷刺，「原來，說是去祭拜中國祖宗，其實是去埋葬台灣民主」。他也直言，「德文，夠準。或許有人感到得意。麗文，夠狠。絕對不能有人得逞」。

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