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    首頁 > 政治

    諷鄭麗文中山陵上演哽咽大戲 王定宇：鱷魚的眼淚

    2026/04/08 14:26 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今（8日）赴南京中山陵拜謁國父孫中山，過程中數度哽咽。對此，民進黨立委王定宇批評，鄭麗文演出哽咽大戲是配合中共論調，將台灣套入「國共內戰」與「一個中國內政」的框架，完全忽視台灣主權與民主化歷程，是否為「鱷魚的眼淚」自有公評。

    王定宇今受訪直指，鄭麗文在中山陵演了一齣哽咽大戲，內容是配合中共論調，將台灣硬套入國共內戰，再套進一個中國的內政，卻完全沒提到台灣民主化之後的發展，以及台灣總統直選，種種代表國家主權的歷程。

    王定宇強調，台灣從來不是國共內戰的一部分，台灣中華民國的主權也從未與中華人民共和國相容過，且憲法也沒有半個字提及中華人民共和國；台灣在民主化後，憲法第二條與第三條已確立「國民主權」概念，亦即「主權屬於全體國民，而中華民國的公民才擁有主權」。

    「鄭麗文的哽咽，是不是鱷魚的眼淚大家自有公評。」王定宇說，鄭不為台灣被中國的軍事威脅而哽咽，不為台灣2300萬人的生存發展而哽咽，甚至不為當年中國共產黨屠殺百萬國民黨軍民而哽咽；鄭卻為了把台灣、中華民國去主權化，把台灣2300萬人鎖進國共內戰的格局而哽咽。

    王定宇指出，鄭麗文的哽咽與發言僅遂了中共的意志，卻完全沒看到台灣的存在，也沒看到中華民國的發展歷程，連國民黨被台灣收留的感恩之心都沒有，因此這樣的哽咽只是中國的需求，並沒有台灣的未來。

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